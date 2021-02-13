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İBO SHOW konukları: 13 Şubat İbo Show konukları kimler? 90'lar gecesi

İbo Show konukları 13 Şubat Cumartesi yani bugün yayınlanacak bölüm nedeniyle araştırılıyor. İbo Show her hafta Cumartesi akşamları Star TV'de ekrana geliyor. Seyircilerin sıkı takibinde olan İbo Show'un her hafta konukları merak ediliyor. Peki, 13 Şubat İbo Show konukları kimler? İşte İbo Show konukları isimleri...

İBO SHOW konukları: 13 Şubat İbo Show konukları kimler? 90'lar gecesi

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu eğlence programı İbo Show her hafta cumartesi akşamı ekrana geliyor. İbrahim Tatlıses'in vurulmasıyla ekranlara ara veren İBO SHOW, bu sene STAR TV'de tekrar yayınlanmaya başladı. İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve uzun bir aradan sonra tekrar yayınlanmaya başlayan İbo Show'un konukları merak konusu oldu. İbo Show'un bu haftaki konukları kimler?

13 ŞUBAT CUMARTESİ İBO SHOW'UN KONUKLARI KİM?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.

İbo Show'un bu haftaki konukları Eda Özülkü, Metin Özülkü, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın ve Ege olacak.

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