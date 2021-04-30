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İBO SHOW konukları kim? İşte 1 Mayıs 2021 Cumartesi İBO Show konukları

İbo Show konukları kim? Sorusu gündemde yer alıyor. İbo Show her hafta Cumartesi akşamları Star TV'de ekrana geliyor. İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Peki, 1 Mayıs Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan İbo Show konukları kimler? İşte İbo Show konukları isimleri...

İBO SHOW konukları kim? İşte 1 Mayıs 2021 Cumartesi İBO Show konukları

Ekranların en uzun soluklu eğlence programı İbo Show, İbrahim Tatlıses'in geçirdiği korkunç kazanın ardından ekranlara veda etmişti. Bu yıl yeniden başlayan İbo Show her hafta cumartesi akşamı Star TV'de seyirciyle buluşuyor. İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve uzun bir aradan sonra tekrar yayınlanmaya başlayan İbo Show'un bu haftaki konukları merak konusu oldu. İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte İbo Show 1 Mayıs konukları

1 MAYIS CUMARTESİ İBO SHOW'UN KONUKLARI KİM?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.

İBO SHOW'un bu haftaki konukları Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç olacak.

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