Yıllar sonra hayranlarını mutlu eden İbo Şov'dan üzücü haber geldi. Geçen hafta yayınlanmayan İbo Show bu akşam da yayınlanmayacak. Star TV yayın akışında yabancı bir sinema filmine yer verildi. Peki İbo Show neden yok? Star TV yayın akışı....

İBO SHOW NEDEN YOK? STAR TV YAYIN AKIŞI

İbo Show önceki hafta Star TV'de yayın hayatına yeniden başlamış, geçen hafta İzmir depremi ile yayınlanmamıştı. İbo Show'un bu akşam neden yayınlanmadığına dair herhangi bir açıklama gelmedi, İbo Show'un gelecek hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.