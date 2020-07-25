Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Yıl 1933...

Seydi Battal Çıplak,Hüseyin Sırma ve Mehmet Rıza adındaki 3 soyguncu, Hekimhan - Sivas karayolu arasındaki Ballıkaya mevkiinden yüklü bir miktarda para taşıyan resmi bir otomobilin geçeceği yönünde bir ihbar alarak Ballıkaya mevkiinde pusuya yattı.

Ertesi sabah, bir otomobilin önünü kestiler.

Ne var ki o otomobil, ihbarını aldıkları değil içinde bir şoför, onun yanında koruma görevlisi, arka koltukta ise Malatya Valisi İbrahim Ethem Akıncı ile eşinin olduğu otomobildi.

Malatya Valisi İbrahim Ethem Akıncı'yı tanımayan Seydi Battal Çıplak, Hüseyin Sırma ve Mehmet Rıza, ellerindeki tüfekleri otomobilin içindekilere yönelterek "Para nerede?" dedi.

İbrahim Ethem Akıncı, "Ben Malatya valisiyim. Bizde para yok" dese de 3 soyguncu, herkesin üzerini ve otomobili didik dik aradı.

Para bulamayan 3 soyguncu "Sen nasıl valisin? Üzerinde para bile yok" diye sitem ettikten sonra İbrahim Ethem Akıncı'nın ceketini ve şapkasını alarak gözden kayboldu.

Soygunun Ankara'da duyulması üzerine olayın gerçekleştiği Atma Bölgesi'ne askeri birlik sevk edildi. Atma Köyleri ağası ve Nahiye Müdürü Mustafa Efendi, dağlarda saklanan 3 soyguncuyu yakalatarak Sivas'ta bulunan Cumhuriyet Savcılığına teslim ettirdi. Yargılanan 3 soyguncu hapis cezasına çarptırıldı.

İbrahim Ethem Akıncı'nın hapishanede ziyaret ettiği 3 soyguncu 5'er yıl hapiste kaldıktan sonra tahliye edildi.

İşte bu ilginç soygun, gerçekleşmesinden 86 yıl sonra Necati Aslan tarafından sinemaya uyarlanıyor.

Gerçek olayların kurguyla harman edilerek 'Gevrek Ali' adıyla beyazperdeye yansıtılacak olan filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.

AFR Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, komedi türündeki 'Gevrek Ali'yi filmin senaryosunu da yazan Necati Aslan yönetecek.

Filmin başrollerini ise şu oyuncular paylaşacak; Ali Kemal Aydın, Kıvanç Baran Arslan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Mustafa Topaloğlu, Ümit Belen, İskender Bağcılar, Ayfer Çalgıcı, Aylin Kabasakal, Asli Balcı, Zeynep Batur, Yasemin Karamisa, Kemal Turgut ve Melisa Seda...

Metin Erdoğdu'nun görüntü yönetmenliğini, Banu Kaptanoğulları'nın yardımcı yönetmenliğini yapacağı 'Gevrek Ali', Malatya'nın Arapgir İlçesi Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun desteğiyle çekilecek.