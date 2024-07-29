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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması! - Futbol Haberleri

        İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK'nin yaz seminerinde yabancı hakem kararını eleştirerek bunun Türk milletine yapılan bir hakaret olduğunu ifade etti. Hacıosmanoğlu, hakemlerin arkasında duracaklarını ve adil yönetim sağlayacaklarını vurgularken, yabancı hakemlere yapılan harcamaların yerli hakemlere de yapılması gerektiğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:16 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:16
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        Yabancı hakem açıklaması!
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        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK'nin yaz seminerinde açıklamalarda bulundu.

        YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI ALKIŞ ALDI!

        İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bakıyorum da karşımda bir ordu var ya. 600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. Kendi evlatlarımıza güvenemeyip yabancı hakem getirdik bu ülkeye. Sadece size olan bir hakaret değil bütün Türk milletine yapılan bir hakaretti. Yapanları kınıyorum." diye konuştu. İbrahim Hacıosmanoğlu, bu sözlerinin ardından salonda alkışlandı.

        Açıklamalarına devam eden Hacıosmanoğlu, "Ben de sizin gibi sokaktan geliyorum. Zor bir seçim oldu. Olmaz deneni yaptık. Tek istediğimiz şey var. Adil ve adaletli olmak. Bu zor bir şey değil. Bunun nasıl olduğunu hep beraber göstereceğiz. Elbette ki bunu siz sahada sağlayacaksınız ama irade çok önemli. O irade bizde var. Kimsenin müdahale etmesi söz konusu değil. Ben direkt Allah'a bağlıyım." sözlerini sarf etti.

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        İbrahim Hacıosmanoğlu, "Halil Umut Meler Ankara'da yumruk yedi. Avrupa'da başarısı alkışlandı. Balık baştan kokuyor. TFF'nin başında durup bu hakem kardeşlerinize sahip çıkamazsanız, toplumun önüne atarsanız elbette böyle olur. Bizde futbolu yönetenler bir hafta birine, bir hafta birine mavi boncuk dağıtıyor. Bu da iyi bir karar vermeyi engelliyor. Biz hakemlerin arkasında dağ gibi duracağız. Size yapılan hakaret size yapılmıyor, bu ailenin lideri olan bana yapılmış kabul edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

        "PFDK'YE SEVKLERİ YASAKLADIM"

        "Türk futbolunun ve Türk halkının namusu bize emanet." diyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Ben başkanların PFDK'ye sevk edilmesini yasakladım. Onlar artık istediği gibi konuşacak. Ben bu sözü verirken size güvenerek verdim. Biz sahada hata yapmayacağız. Elinizden geleni yapacaksınız. Arka planda da sizi rahatlatmak ve üzerinizdeki baskıyı almak bizim görevimiz. Bunu sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

        İbrahim Hacıosmanoğlu, "Sizin gibi değerli kardeşlerimiz burada dururken yabancı hakemin maliyeti on katı üstündeydi. Elin oğluna verirken var ama kendi evladına verirken yok. Hiçbir kardeşimiz hiç kimseye muhtaç olmayacak. Hakem zammını yüzde elli değil yüzde 75 olarak güncelledik. Kulüplere fedakarlık yapın diyeceğim. Bu hakemler aldığı paranın iki katını niye almasın. İnsani hata olacak. Onu kabul ediyoruz ama onun dışında farklı bir şey olursa hakem arkadaşı çağırıp soracağım. VAR'daki arkadaşımızın insani hata yapmasını kabul etmiyorum." dedi.

        "BİZ ADİL OLACAĞIZ"

        İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biz hakemlerin arkasında dağ gibi duracağız. Bizim için renk ayrımı yok. Ben Trabzonspor formasını, Mecnun başkan da Sivasspor formasını çıkardım. Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynuyorsa. İlla da takdir hakkınız varsa Trabzonspor'dan yana değil Diyarbakırspor'dan yana kullanın diyorum. Takdir hakkını güçlü olanın yanında kullanmayın diyorum burada. Biz adil olacağız. Bütün kulüplere aynı seviyede yaklaşacağız. Bizim marka değerimiz yerlerde." ifadelerini kullandı.

        "BUNA İZİN VERMEYİZ"

        İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biz bu adaleti sağlayamazsak Türk futbolunun marka değerini artıramayız. Kimse seyretmiyor. Niye almıyor, ben tiyatro mu seyredeceğim diyor. Al iki takımı yürüt, diğer takımlar figüran. Biz buna müsaade etmeyeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

        İbrahim Hacıosmanoğlu, son olarak, "Önce kendi şahsiyetinizi sonra da Türk milletinin şahsiyetini korumak adına haklının hakim olduğu bir düzeni gösterin. Biz bir aileyiz. Aslan gibi evlatlarımız var. Sahada adaletli yönetimi gösterin art niyet yapanlarla biz uğraşacağız. Felsefemiz adil, adaletli ve ahlaklı Türk gençliğine örnek olmak. Bunu başaracak irade ve yürek var. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hanginiz bir sorunu olursa benim kapım herkese açık." yorumunda bulundu.

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