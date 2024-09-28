Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da, yönetici İbrahim Hatipoğlu mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Hatipoğlu'nun açıklamaları:

Yol kazası oldu, rekoru kıramadık. Üzgünüz ama ilk yarıdaki oyunu genele yayarak devam edeceğiz. UEFA Avrupa Ligi'ne konsantre olacağız. Bu yol kazası ve hepimiz bundan ders çıkarmalıyız.

"ÇOK KOLAY PENALTI VERİLDİ"

Bu maçı hakeme bağlamak doğru olmaz. Genç hakemleri destekliyoruz. Ancak önde olduğumuz maçlarda hakemler çok kolay veriyor. Adana Demirspor, Fenerbahçe ve bu maç. Yine çok kolay penaltı verildi, VAR müdahalesi ile verildi. Uzun süre incelendi. Sanki biz öndeyken, hakemler daha rahat penaltı arıyor. Bu maçın hakemi iyi maç yönetti, genç bir hakem için iyiydi. Ancak skora göre penaltılar kolay veriliyor.