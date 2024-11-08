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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya yanıt - Galatasaray Haberleri

        İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya yanıt

        Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Tottenham maçının ardından konuştu. Hatioğlu, Acun Ilıcalı'ya da yanıt verdi. İşte Hatipoğlu'nun sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 01:01 Güncelleme: 08.11.2024 - 01:01
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        Hatipoğlu'ndan Ilıcalı'ya yanıt!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray sahasında Tottenham'ı 3-2 yendi. Sarı kırmızılılarda Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu açıklamalarda bulundu ve Acun Ilıcalı'ya yanıt verdi.

        İşte Hatipoğlu'nun açıklaması:

        "Güzel bir gecede bu konuya girmek istemezdim ama üzerinde polemik yapıldığı için anlatmak istiyorum. Öncelikle bu hafta Türk takımları Avrupa'da başarılıydı, iki Türk takımı daha maçlarının devresini tamamladı, başarılar diliyorum. Umuyorum bu gecenin sonunda tüm Türk takımları kazanmış olur. Bir açıklama olmuştu bizim tarafımızdan, uzun senelerdir yapılan. Biz hakem hatalarına rağmen 2 yıldır şampiyon oluyoruz. En büyük hakem hataları aleyhimize yapıldı. Buna rağmen bir algı yapılmaya çalışılıyordu. Bu algının doğru olmadığını, bir hakem heyetinin kurularak bunların incelenmesiyle rahat görülebileceğini belirtiyorduk. Son açıklamamızdan sonra Fenerbahçe'den bir diyalog çağrısı geldi. Bu çağrıya cevap olarak ben kendisini aradım telefonla, aramızdaki tüm diyalog 4-5 telefon konuşması ve birkaç yazışmadan ibaret. Bugün kulübümüze saat 15.40 gibi bir belge gönderildi. Bizim aramızdaki kayıtların ve mesajların paylaşılmasına izin verilmesini istiyorlardı ve bize 16.30'a kadar süre tanımışlardı. İkimizin arasındaki mesajlaşma ve konuşma kayıtlarının açıklamasıyla ilgili talepte bulunmuşlar. 40 dakika süre tanımışlar. Aramızda bir takım konuşmalar oldu. Hakem isimleri konuşuldu, bunun milli arada yapılabilirliği konuşuldu. Hakem üzerinde bir takım ortak görüş oluştu. Ancak aramızda kesin anlaşma olmadı. Kesin anlaşma olsaydı ortak açıklamayla yapılırdı. Ortak açıklama olmadı. Hiçbir bilgimiz olmadan kendileri tarafından bu süreç bir paylaşımla duyuruldu. Daha henüz konuşacak çok şey varken, nasıl yapılacağıyla ilgili."

        "TERAZİYİ ONLAR DEVİRDİ"

        "Bir terazi kurmaya, bir takım şeyleri adilce ölçmeye çalışıyorduk. Bu terazi onlar tarafından devrildi. Bu saatten sonra biz yine aynı iddiadayız. Bu iddiayı yapabilmemiz için karşımızda güvenilir, ciddi bir muhatap olması gerekir. Her defasında iyi niyetle bu çabalarımızı gösterdik ve hep hayal kırıklığına uğradık. Bu sefer de böyle oldu. Tüm Galatasaray camiasından özür diliyorum. Onları böyle bir konuyla ilgili zamanlarını bunla harcamalarına sebep oldum. Yanlış bir diyaloğa girdim. Özür diliyorum."

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