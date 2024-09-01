İbrahim Hatipoğlu'ndan Fenerbahçe ve VAR tepkisi

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu:

"Adana bizim için çok değerli bir yer. Burada çok güzel maçlar çıkarıyoruz. Bugün de güzel bir oyunla galip geldik. İki takımı da kutluyorum. seyircimize de teşekkür ediyorum. Küçük bir sitemi de bilet fiyatlarına yapmak istiyorum. 1905 lira güzel bir rakam ama Anadolu insanı için bu rakam çok fazla."

"Maçın hakemi için konuşmak istiyorum. Çok ucuz iki penaltı ile karşı karşıya kaldık. Bu maç böyle olmasaydı ne olurdu? Çok kolay verilen iki penaltı ile bizi cezalandırdılar. Son dakikada bizim kazandığımız kırmızı kartı VAR uyarısıyla vermesi düşündürücüydü. Ligin başındayız! Hakemlerin çok dikkatli olması gerekiyor."