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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İbrahim Hatipoğlu: VAR hakeminin akıbetinin takipçisiyim - Galatasaray Haberleri

        İbrahim Hatipoğlu: VAR hakeminin akıbetinin takipçisiyim

        Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Konyaspor galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Fiziksel bir temasın bile olmadığı çok net bir şekilde bizim oyuncumuzun temas ettiği bir topa nasıl bir VAR çağırması ile gol iptal edildi anlamış değiliz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 00:16 Güncelleme: 17.08.2024 - 00:16
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        "VAR hakeminin akıbetinin takipçisiyim"
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        Galatasaray Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, VAR'dan dönen gol kararını doğru bulmadıklarını belirtti.

        Hatipoğlu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Sezon başındaki maçların her zaman zor olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Güzel bir lig maçı izledik. Ben takımımızı ve taraftarımızı aldıkları galibiyetten dolayı kutluyorum. Konyaspor da iyi takım, çok iyi mücadele ettiler. Geçen sene buradan şampiyon dönmüştük. Bu gün de galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz." dedi.

        Hatipoğlu, Galatasaray'ın attığı golün, VAR hakemi kararıyla iptal edilmesini eleştirdi.

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        Hakemin iyi maç yönettiğini ancak VAR'dan gelen müdahaleyle performansına gölge düşürüldüğünü dile getiren Hatipoğlu, "Hiç akıl almayacak şekilde bu pozisyon iptal edildi. VAR'ın müdahalesinin gerekmediği bir pozisyon. Defalarca izledik. Fiziksel tamasın bile olmadığı, çok net bir şekilde oyuncumuzun temas ettiği bir topa nasıl oldu da VAR çağırmasıyla gol iptal edildi anlamış değiliz. Sezon başında federasyon başkanı, 'VAR hakemlerinin hata yapma lüksü yok.' demişti. Dolayısıyla federasyon başkanının VAR hakemiyle ilgili yaptırımlarını ve düşüncelerini merakla bekliyorum." diye konuştu.

        Hatipoğlu, önlerinde çok önemli bir Avrupa haftası olduğunu anımsatarak Türk takımlarının gruplarda yer almasının önemine dikkati çekti.

        "ZAHA YARINDAN İTİBAREN TAKIMIMIZLA ANTRENMANLARDA OLACAK"

        Lig maçlarının ertelenmesini doğru bulduğunu vurgulayan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

        "Bizim için lig maçının ertelenme kararı uygun bir karardı. Tüm takımlar için sezon başında uygun bir karar oldu. İki eleme çamından da güzel skorlarla ayrılacağımıza ve Şampiyonlar Ligi müziğini bir kez daha stadımızda çaldıracağımıza inanıyoruz. Zaha şu anda bizim oyuncumuz. Transfer döneminde bazen bu tip şeyler olabiliyor. Şartlar nasıl gelişir bilmiyoruz ama yarından itibaren takımımızla antrenmanlarda olacak."

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