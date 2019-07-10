Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Suriye konusundaki son gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı kabulde, İdlib Mutabakatı'nın korunması, anayasa komisyonunun kurulması ve ilanı, Suriye'nin genelinde terörle mücadele, güvenli bölge, DEAŞ, PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması ve Suriye'nin yeniden inşasına yönelik konular gündeme geldi.

Yakın zamanda yapılması planlanan Suriye konulu üçlü zirve (Türkiye, Rusya, İran) ve bu takiben gerçekleştirilecek dörtlü zirvenin (Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya) gündemi ve tarihleri de değerlendirildi.

Kabulde, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği belirtildi.

Suriye konusunda iki ülke iş birliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapılan kabulde, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu liderlerinin Suriye konusundaki etkin ve sürekli iletişimlerinin devam edeceğinin altı çizildi.