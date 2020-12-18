İbrahim Kutluay: Yılbaşında evde olacağız

Temizlik Benim İşim kim kazandı?

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve sevgilisi Edvina Sponza, Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Sabah erken saatlerde spor yapan ikili, kendilerini görüntüleyen gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.

Muhabirlerin, "Yılbaşında 4 günlük kısıtlama var. Bir yerlere gidecek misiniz yoksa evde mi karantina sürecini geçireceksiniz?" sorusuna Kutluay, "Evde olacağız" yanıtını verdi.

"Yeni yılda evlilik olur mu? Yeni yıl dileğiniz ne olur?" sorusunu ise İbrahim Kutluay, "Sağlık, huzur istiyorum ailem ve herkes için, o kadar" şeklinde cevapladı. Ardından çift, yürüyüşlerine devam etti.