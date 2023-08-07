İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid’e transfer oldu

Eski milli basketbolcu İbrahim’in Kutluay’ın oğlu, A. Efes’te forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay, Real Madrid basketbol takımının altyapısına transfer oldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İbrahim Kutluay, “Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş. Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum” ifadelerine yer verdi.

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Ömer Kutluay geçtiğimiz aylarda dikkat çeken bir performansa da imza atmıştı.

FIBA Altyapı Gelişim Projesi kapsamında Kosova’da düzenlenen 2. Uluslararası Kampı’nda U14 Milli Takımımız, Kosova ile karşı karşı gelirken Ömer Kutluay yıldızlamıştı. Genç oyuncu Kosova karşısında 50 sayı – 17 ribaund – 5 asist gibi bir performansa imza atarken maçın yıldızı olmuştu.

ARDA GÜLER'DEN TEBRİK

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de genç basketbolcuyu tebrik etti.