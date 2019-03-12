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"AFERİN SEVGİLİ KIZIMA"

Bugün ise İbrahim Tatlıses, Instagram'da bu haberi paylaşan bir hesaba şu yorumu yaptı: "Aferin sevgili kızıma. Çok teşekkür ederim canım. İnanıyorum ki, sen de ne istersen o da 'Yasemin ne derse o' diyecektir"