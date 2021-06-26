İbrahim Tatlıses isyan etti!

İbrahim Tatlıses (69) geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından ünlü sanatçıya stent takıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarından ‘Kalp krizi geçirdi, öldü’ haberleri paylaşılınca, Tatlıses isyan etti.

Instagram hesabından bir video paylaşan Tatlıses şunları söyledi;

Aleyhimde çıkan bir takım şeyler beni çok üzdü. Ben kendim için üzülmüyorum, beni sevenler için üzülüyorum. Sevenlerimi üzüyorsunuz Allah cezanızı verecek. Böyle şeyler yapmayın, ‘yok öldü, yok kalp krizi geçirdi’ ne kriz var ne ölme var. Dimdik ayaktayım Mehmetçiğin dipçiği gibi… Benim üstümden prim yapmayın rica ediyorum sizden. Kendiniz bir şey icat edin. Beni kullanmayın! 50 sene oldu hala kullanıyorsunuz. Allah öldü demeden ölünmez, ben bitti demeden bitmez!