İbrahim Tatlıses isyan etti: 5 kuruş vermem

"BENİM 45 SENEDE ALDIĞIM ÖDÜLLER YANDI"

71 yaşındaki İbrahim Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: Herkese geçmiş olsun, eviniz yanmış. Ben diyorum; "Evimiz yansa iyi benim gençliğim yandı, 45 senede aldığım ödüllerim yandı. Evdeki 5 sene vergi rekortmeni olup aldığım ödüller yandı." Siteyi yapanlar suçlu olduğu halde hâlâ maliklerden nasıl para alırızın peşinde. Ben 5 kuruş vermem.