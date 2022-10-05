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İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı

İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada Tatlıses'le birlikte objektif karşısına geçti

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  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Türkücü İbrahim Tatlıses, 2011 yılında nikah masasına oturduğu Ayşegül Yıldız ile 2013'te boşanmıştı. 10 yaşında Elif Ada adında bir kızı olan Tatlıses, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    "HIK' DEMİŞ, BABASININ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ!"

    Kızı ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan İbrahim Tatlıses, gönderisine, "Böyle güzel gülen bir Elif Ada gördünüz mü? Allah bütün evlatlarımızı korusun, kollasın ve saklasın. Elif Ada'yı çok seviyorum. Sanki 'hık' demiş, babasının burnundan düşmüş. Maşallah..." notunu düştü.
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu ikilisi ile kızları Zehra
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Feridun Düzağaç ile kızı Tuya Naz
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Cemre Kemer ve Emir Medina ile kızları Karla
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Ege
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Ceyda Ateş ile kızı Talia
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Özgün Uğurlu-Nida Uğurlu çifti ve oğulları Ediz
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ve oğulları Karan
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten ve kızları Ada
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Meryem Uzerli ile kızları Lara Jemine ve Lily Koi 
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Ahmet Mümtaz Taylan ile kızı Ayşe Dilan
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ve Derin Talu
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ile oğulları Marsel
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte...
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Şoray Uzun ile çocukları
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    Demet Şener ile çocukları Ömer ve İrem
  • İbrahim Tatlıses'ten 'Elif Ada' paylaşımı: Hık' demiş, babasının burnundan düşmüş! - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak ve oğlu Aslan Oktay

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