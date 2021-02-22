Tatlıses, "Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor" iddialarına yanıt vermek amacıyla bir YouTube kanalı açmıştı.



Sanatçı, "Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman ‘Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda?' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor. Gülçin de sol kolum, var mı ötesi? Etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil." demişti.