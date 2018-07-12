Palandöken Dağı'ndaki bir otelde gazetecilerle bir araya gelen teknik direktör Üzülmez, Erzurum'da kamp yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Kentin havası ve saha şartlarının kamp yapmaya son derece müsait olduğunu ifade eden Üzülmez, "Erzurum'un kamp anlamında çok doğru bir yer olduğunu düşünüyorum. Çok doğru bir çalışma ortamı yakaladık. Yurt dışında kamp yapan birisi olarak buradaki ortamı bulmak çok kolay değil. Çünkü diğer takımlarla aynı saatte antrenmana başlamamıza rağmen hiç sıkıntı yaşamıyoruz." diye konuştu.
Üzülmez, kamp süresince yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatarak şunları kaydetti:
"Transferde belki Süper Lig'in en zayıf takımı olduğumuzu söyleyebilirim. Geç kalmışlıklar, sakatlıklar var. Bu sebeplerle 15-16 futbolcu ile kampı tamamlıyoruz. Ama malzemeyi sahada en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Başkanımız transfer konusunda ilgileniyor, biz de onların göndereceği oyuncularla takımı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz."
Süper Lig'in kaliteli futbolculardan oluştuğunu anlatan Üzülmez, şartlar zor olsa da risk almanın önemli olduğunu aktardı.
"RİZESPOR'U DAHA İYİ YERLERE GETİRMEK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"
Kamp süresince doğru işler gerçekleştirdiklerini ifade eden Üzülmez, oyuncuların da ellerinden geleni yaptığını belirterek, " Çaykur Rizespor'u daha iyi yerlere getirmek için çaba gösteriyoruz. Kamuoyunda asansör takım görüntüsünde olan Rizespor'u bundan uzaklaştırıp daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 fikstürünü de değerlendiren Üzülmez, ilk maçlarını Kasımpaşa ile yapacaklarını hatırlatarak şöyle devam etti:
"İlk başlarda bizim fikstürümüz kolay gibi görünse de hangi maç olursa olsun iyi çalışmazsanız sıkıntı yaşarsınız ama biz kendimize güveniyoruz. Kaliteyi artırmazsak fikstür bir avantaj vermez. Çünkü Süper Lig uzun bir maratondur. Dolayısıyla güzel şeyler yapmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz."
"KWEUKE'DEN İSTEDİĞİMİ ALAMADIM"
Leonard Kweuke'nin Çaykur Rizespor'a büyük katkısının olduğunu vurgulayan Üzülmez, ancak kendisinin ondan yeteri kadar yararlanamadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bu camiada oynadığı sayısız maçı var ama bu döneme baktığımız zaman ben Kweuke'den istediğimi alamadım. Bu kulüple onun arasındadır ama sağlam bir Kweuke'nin ne kadar önemli olduğunu biliyorum ama son dönemdeki sakatlıklarından dolayı takıma katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Keşke iyi bir Kweuke olsaydı da bize katkı sağlasaydı, şu anda bize katkı sağlayacağını düşünmüyorum."
"DÖVİZİN YÜKSELMESİ TÜM KULÜPLERİ ETKİLEDİ"
Son zamanlarda döviz kurlarında yaşanan artışın futbol takımlarını etkilediğini anlatan Üzülmez, "Dövizin yükselmesi tüm kulüpleri etkiledi. Büyük takımların da bu konuda sıkıntı çektiğini görüyoruz. Büyük takımlar 3-4 futbolcuyla transferi bitiriyor, alt ligden gelen takımların da 8-9 transfere ihtiyacı var. Çünkü Süper Lig rekabeti için bunlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Üzülmez, teknik adamlık kariyerinde zirveye çıkmak için elinden geleni yapmaya çalışacağını, aksi bir durumda kariyerini noktalamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.
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