İbrahim Yıldız: "Aboubakar farkı!"

Dinamo Kiev’i İstanbul’da da yenen Beşiktaş, Avrupa yoluna devam ediyor.

Konferans Ligi gruplarına kalan Siyah-Beyazlılar gol rekoru kıracağı bir maçı Aboubakar’ın golüyle noktaladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş ilk 20 dakika rakibini sahasından çıkarmadı.

Kurduğu baskı sonucu Ukrayna ekibini bunaltan Siyah-Beyazlılar arka arkaya yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

İlk yarının son 15 dakikasında oyunu Beşiktaş sahasına taşıyan Dinamo Kiev pozisyonlar buldu.

Maçın en şanssız oyuncusu şüphesiz Muleka'ydı.

Sayısız denilecek pozisyonları değerlendiremedi. Kafayla, ayakla attığı şutlar ya savunmadan döndü, ya da dışarı gitti.

Gol kaçırdıkça morali bozulan oyuncunun kendine güveni kalmadı.

Yakaladığı pozisyonları bir an önce ağlara göndermek istemesi, telaşlanmasına neden oldu.

Şansın yanında olmayışı, oyuncuyu ister istemez etkiledi.

Sanırız bir maçta bu kadar çok fırsatı yakalaması ve değerlendiremeyişi futbol yaşamının en kötü günüydü.

İkinci yarı, Beşiktaş oyunun temposunu yükseltti.

Umut’un soldan bindirmeleri ile çok rahat pozisyon buldular.

Dinamo savunması yağmur gibi gelen akınlar karşısında ne yapacağını şaşırdı.

Siyah-Beyazlı oyuncuların oynama coşkusu, taraftarın büyük desteği görülmeye değerdi.

Harika bir ikinci yarı izledik. Tempo, mücadele, yerinde paslar, orta alan hakimiyeti taraftarı fazlası ile mutlu etti.

Beşiktaş’ın bir Avrupa maçında bu kadar çok gol pozisyonu bulması, doğru oyunun sonucuydu.

Orta alanda Salih’in yüksek performansı, dönen topların kazanılması, hatasız paslar oyunun ritmini arttırırken hakimiyeti de getirdi.

Karşılaşmanın elbette bir starı vardı.

O da Aboubakar’dı.

İlk yarı oyunda fazla gözükmeyen Aboubakar ikinci yarı harika bir performansla takımın itici gücü oldu.

Attığı gol tam anlamıyla jeneriklikti.

Rakip 3 kişiyi çalımlarla geçtikten sonra topu ağlara gönderişi tartışmasız muhteşemdi.

Aboubakar’ın attığı golle zafer gecesi yaşayan Siyah-Beyazlılar Avrupa’da yeni bir maceraya başlıyor.