Başkan Ali Koç, göreve geldikten sonra kulübü daha profesyonel bir kurum haline getirmek için çaba gösteriyor…İdari olarak yapılanlar olumlu işler. Fenerbahçe borçlarının yüksekliği ortada. Ödemeler aksamadan ödeniyor. Gelir kaynaklarının çoğaltılması için ciddi girişimler var. Tüm bunlar kulübün geleceği adına sevindirici gelişmeler…

Futbol dışındaki branşlarda alınan sonuçlar yine tüm kulüplerin önünde. Antrenman sahaları dışında, sosyal alanlar, okul, otel gibi işletmeler sorunsuz biçimde çalışıyor…



Hemen not edelim ki, tüm bu tesisleri 20 yıllık başkanlık sürecinde Aziz Yıldırım ve ekibi yaptı…



Fotoğrafın bu tarafı oldukça güzel, renkli, iç açıcı…



Fakat, iyi gitmeyen bir şey var. O da futboldaki kötü gidiş. Daha doğrusu dibe vuruş.



Taraftarın Ali Koç’a sevgisi büyük. Attığı her adım dikkatle izleniyor. Yepyeni bir takım kurulduğunun ve sabırla beklenmesi gerektiğinin bilincindeler…



Ancak, yapılan iyi işler yanında kötü şeyler de söz konusu. Başkan Koç’un güvendiği isimler şimdiye kadar yaptıkları işlerle eksideler. Performans değerlendirmesine girseler işsiz kalırlar…



Öncelikle yapılan transferlerin iki kişi dışında sıradan isimler olduğu ortada. Oyuncu seçimini “genç ve paramıza göre aldık” savunması ile açıklamak çok da gerçekçi değil. Öylesine vasat futbolcular alındı ki, ülkemiz de onlardan çok daha iyiler olduğunu herkes biliyor…



Asıl sorun Hollandalı teknik direktör Cocu’nun stajını Fenerbahçe’de yapmasıdır. Öncelikle, oyuncu seçimi, ideal kadro konusunda kararsızlığı, maç oynanırken müdahale hamlesi yanlış, eksik ve yetersiz…



İşler kötü giderken akıl veren çok olur. Ancak, daha hazırlık maçlarında bile bu sorunu dile getirmiştik. Bunun altını çizmekte fayda var. Hatta, ısrarla Cocu’nun yanına iyi bir yardımcı, mümkünse eski bir Fenerbahçeli futbolcu alınmalı diye defalarca yazmıştık…



Başkan Koç, futbol kulüplerinin profesyonelleşmesi konusunda sonuna kadar haklı. Gençleşme, altyapılara yatırım, kendine yetme, üretme, para kazanma gibi düşünceleri ile bir çığır açmak istiyor. Mutlak yapılmalı…



Ancak, bir çok şeyin püf noktası insan da bitiyor. Elinizde ne kadar iyi malzeme olursa olsun insan faktörü çok önemli…

Futbolu teslim ettiğiniz insanlar, yeterli fonksiyonlara sahipler mi? Salonlarda verilen konferanslarla, sahadaki pratikler örtüşüyor mu? Günümüz futbolunda oyunu iyi okuyan, elindeki kadroyu en efektif kullanan, hamlelerinde satranç ustalarını geride bırakan akıllı, hatta üst akıllı insanlar öne çıkıyor…



Cocu sistemi oturmuş hazır takımlarda belki başarılı olur. Fenerbahçe gibi yeniden yapılanan bir kadroyu yönetmesi artık imkansız…



Ortak bir bilinç yaratma becerisi yok. Takım ruhu, ekip olma duygusu sahaya yansımıyor. Futbolun en basit ilkesi savunma yaptırmayı bilmiyor. Birbirini tanımaya ihtiyacı olan oyuncularını oynatacağına rotasyona gidiyor. İdeal kadro ne kadar çok birlikte oynarsa, sistemi oturtacağının farkında bile değil…



Başkan Koç, 'Dar ekibini' düşünsel olarak genişletmeli. Cocu’yu görevden almayacağına göre, yanına karar verici bir yerli 'üst akıl' monte etmeli…



Taraftar sonuçlardan mutsuz olabilir. Gençleşmeyle birlikte sahada iyi şeyler yapıldığını görebilirlerse sabırla bekleyeceklerdir. Ali Koç hatırına…

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