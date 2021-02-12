İbrahim Yıldız: Ayakta kalan kazandı

Beşiktaş, Konyaspor’u eleyerek Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını gösterdi. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın elendiği organizasyonda Siyah-Beyazlıların her iki yarışta da devam etmesi kendileri adına sevindirici bir sonuç oldu.

Karşılaşmanın başında gelen goller sonrası ilk yarı dengeli bir oyun izledik. İkinci yarıyla birlikte oyunda üstünlük kuran, daha çok pozisyona giren Beşiktaşlı oyunculardı. Ellerine geçirdikleri fırsatları değerlendirebilseler çok farklı bir skor olabilirdi.

İkinci 45 dakikada en az 4 gol pozisyonu beceriksizce harcandı. Uzatma dakikalarında yine Siyah-Beyazlıların ataklarını izledik. Kaçırılan fırsatların en önemli nedeni kalabalık savunma içerisinde kaybolmalarıydı. Konyasporlu oyuncular savunma olarak çok iyi bir mücadele gösterdiler. Topa vurdurmadılar bir anlamda.

Sergen Yalçın, ikinci yarı Larin ve Aboubakar’ı oyuna alarak bir an önce sonuca gitmek istiyordu. Son vuruşların başarısız olması bu dileği gerçekleştirmedi. Uzatmalar dahil maç tek kaleye döndü.

Oyuncuların çok yorulduğu, hatta yerden kalkmada bile zorluk yaşadıklarını gördük. Yoğun maç trafiği üzerine 120 dakikalık oyunu çıkarmak futbolcular adına gerçekten zordu. Buna rağmen, Beşiktaş’ın kazanmak için daha fazla çalıştığı, mücadele ettiğini gördük.

Orta sahaların oyundan düşmesinin nedeni yorgunluktu. Ayakta kalan kazandı açıkçası. Penaltı atışlarında bunu bir kez daha gördük. Diri kalan oyuncuların vuruşları gol olurken, Beşiktaş’ın genç kalecisi Utku’nun kurtarışları da maçın kazanılmasında önemli bir etkendi.

Beşiktaş, yarı finalde Başakşehir’le oynayacak. Zor bir yarı final izleyeceğimiz ortada. Aykut Kocaman, Fenerbahçe’yi eleyerek bir üst tura çıkma başarısını gösterdi. Her iki takımın gücü karşılaşmanın kaliteli geçmesi için önemli bir neden.

Beşiktaş’ın ara transferde kadrosuna kattığı Cenk, ilk kez Konyaspor karşısında forma giydi. 64 dakika sahada kalan Cenk’in henüz form olarak hazır olmadığını gördük. Etkisiz kaldı. Burada dikkat edilmesi gereken Cenk’in farklı bir santrfor olduğu. Aboubakar gibi değil. Daha çok yüksek toplarda etkili olan bir oyuncu. Kenar topları, ya da savunmadan çıkan uzun toplarda sonuç alabilen özellikleri var. Daha önce bunu çok net olarak gördük. Sergen Yalçın, Cenk'ten yararlanmak istiyor doğal olarak. Bu ayrıntıyı sanırız düşünüyordur. Yoksa, Cenk yedek olmaktan öteye gitmez.

Her iki takımın ortaya koyduğu mücadeleyi takdir etmek gerekir. Yapılan sık maçlara, dinlenmeden sahaya çıkmaları göz önüne alındığında yapabileceklerini maksimum olarak yerine getirdiler. Bu tempo doğal olarak bir yorgunluğa neden olacaktır. Lig maçına nasıl yansıyacağını göreceğiz.

Bu sezon en çok dile getirdiğimiz sorun, yoğun maç trafiği. Yedek kulübesi güçlü olan, futbolcularını dinlendirebilen ya da daha idareli kullanan takımlar başarıya daha yakın olacaktır. Kısaca ayakta kalanlar kazanacak…