İbrahim Yıldız: Beşiktaş'a hayat öpücüğü

Trabzonspor’un ardından Adana Demirspor’a kaybeden Beşiktaş, bu kez Konya deplasmanından 3 puanla dönüyor.

Alınan bu galibiyetin önemini söylemeye gerek yok.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un kazandığı hafta da kazanarak yarışın içerisinde olduğunu gösterdi.

Siyah-Beyazlılar sezona tartışmalar ile başladı. Öncelikle transferleri ve bu sezon sergilenen oyun çok eleştiriliyor.

Aslında, başta Şenol Güneş olmak üzere yöneticilerin sürekli savunma yapması ve eleştirileri kasıtlı bulmasının altında yatan gerçek Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transferlerine göre zayıf kalmasıdır.

Yönetim, bütçeye göre davranıp korunan kadroya takviyeler yaparken rakipleri gibi çok para harcamayı yeğlemedi.

Her takımın kendine göre bir planı ve düşüncesi olduğunu kabul etmek gerekir.

Fakat, tartışmanın özü yapılan yeni transferlerin performansıdır.

İlk 11’e bakıldığında geçen sezonun takımını görüyoruz.

Taraftar haklı olarak yenileri arıyor. Ve, iyi oyuncu değiller ise neden alındıkları sorgulanıyor.

Tüm bunların yanıtı elbette sahada oynanan oyunla verilecektir.

Ancak, oyuna bakıldığında Beşiktaş’ın gümbür, gümbür diyebileceğimiz bir tempoyu sahaya yansıtmaktan uzak olduğudur.

Taraftar, takımın yüksek performansına, oyunu her an değiştirebilecek hamlelere, son ana kadar vazgeçilmeyen mücadeleye alışmıştı.

Bugüne bakıldığında, eski günler aranıyor, özleniyor.

Bu sorunu da çözecek Şenol Güneş’tir.

Konyaspor maçına bakıldığında; ilk 45 dakika pozisyona giremeyen bir Beşiktaş izledik.

Bahtiyar ve Muleka’nın dışarı vurdukları kafa şutları vardı.

45+1 de Uğurcan’ın kendi kalesine attığı gol, Siyah-Beyazlılar için can simidi oldu.

İkinci yarı Konyaspor 10 kişi kalınca, doğal olarak topla oynamayla birlikte üstünlük Beşiktaş’ın eline geçti.

Şenol Güneş, zamanında yaptığı hamleler ile oyunu elinde tuttu. Takıma enerji kattı.

Atılan ikinci gol tamamen Aboubakar’ın kişisel becerisi ile geldi.

3 kişi arasından yaptığı harika vuruş tam da bu oyuncunun klasına yakışır özellikteydi.

Beşiktaş’ın en önemli sorunu orta sahada. Ofansa yeterli pas, destek yapılamıyor.

Bunun yanı sıra Rosier ile Masuaku eski günlerinden uzak. Bindirme yapmıyorlar. Ortalar zayıf.

Aboubakar yalnız kalıyor.

Beşiktaş’ın mutlak tempoyu yükseltmesi gerekiyor. Hatta, iyi bir 10 numaraya gereksinimi olduğu açık.

90 dakikalık maçta akılda kalan tek şey, Aboubakar’ın attığı muhteşem goldü.