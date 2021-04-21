İbrahim Yıldız: Beşiktaş bir puana sevinmeli

Sivasspor 12 maçtır yenilmeyen güçlü bir takım. Üstelik büyük rakiplere karşı iyi oynuyorlar. Rıza Çalımbay bu konuda iyi bir taktisyen. Şampiyonluğun en adayı Beşiktaş'ın şifrelerini çözen Rıza hoca, 3 puanı amaçlamıştı. Forvet oyuncuları biraz becerikli olsa galibiyeti almaları işten bile değildi. Pozisyon açısından kısır geçen maçta Sivasspor'un daha net gol girişimleri vardı.

Beşiktaş'ın tüm atak girişimlerini daha gelişmeden engelleyen Sivasspor son haftalardaki iyi oyununun tesadüf olmadığını gösterdi. Kalan 6 maç şampiyonluk açısından çok önemli. Kaybedilen her puan bu yarışta geriye düşürür. Beşiktaş, Sivas'ta bıraktığı iki puanla Fenerbahçe ile Galatasaray'ı daha fazla umutlandırdı. Beşiktaş bu oyunla aldığı bir puana sevinmeli. Daha kötüsü de olabilirdi.

Siyah- beyazlılar golcü sorunu yaşamaya başladı. Aboubakar sakatlıktan döndü ancak yeniden sakatlandı. Cenk'in de olmayışı ciddi bir sorun. Sergen Yalçın'ın bugünden sonra başka bir plan geliştirmesi gerekiyor. Larin'in klasik bir santrfor olmadığını daha önce yazmıştık. Bu konuyu çözecek Sergen hocanın işi zor gibi. Ya yeni oyun planı ya da içeriden bir başka golcü. Dileriz Aboubakar'ın sakatlığı çok ciddi değildir. Oynarsa iş elbette kolay olacak.

Sivas karşısında bire bir mücadele konusunda zayıf kaldıkları ortada. Oyunu çevirecek hamleleri yapamadılar. Kaliteli ayaklar da işe yaramadı. Bu anlarda ortaya çıkacak bir usta ayak çok şeyi çözebilirdi ancak olmadı. Sona yaklaştıkça bu tür sorunları her takımın yaşaması oldukça doğal. Önemli olan çözüm üretebilmek. Şampiyonluk yarışı yeni bir evrime gidiyor. 3 takımın iddialı olması heyecanı arttırıyor. Bugün Galatasaray, Trabzonspor'u yenerse iş iyice kızışacak. Anlaşılıyor ki bu yarış son haftaya kadar aynı hızla gidecek.