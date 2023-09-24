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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İbrahim Yıldız: Beşiktaş çok kaçırdı - Beşiktaş Haberleri

        İbrahim Yıldız: Beşiktaş çok kaçırdı

        Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız siyah-beyazlıların galibiyetini kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 22:40 Güncelleme: 24.09.2023 - 22:40
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        "Beşiktaş çok kaçırdı"
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        Brugge maçındaki kötü oyun nedeniyle eleştirilen Beşiktaş, lig maçında Kayserispor’u 2-1 yenmeyi başardı.

        Siyah-Beyazlılar, rotasyonlu bir kadro ile maça çıktı.

        Brugge karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan Rosier, Amartey, Demir Ege, Gedson, Rashica ve Muleka yedek kulübesindeydi.

        Taraftarın büyük desteği ile maça başlayan Siyah-Beyazlılar üstün bir oyun sergiledi.

        Özellikle ilk 45 dakika konuk takım Kayserispor sahasından çıkmakta zorlandı.

        Bu yarıda Beşiktaş ceza sahasına iki kez gelebilen Kayserispor, oyunu kendi alanında kabul etti.

        Çok adamla savunma yapan konuk ekip, kontra toplarla pozisyon bulmak istedi. Ancak bunda başarılı olamadı.

        Topa sahip olma ve oyun üstünlüğü tamamen Beşiktaş’ın elindeydi.

        Kayserispor kalecisi Bilal’in başarılı olduğu bir 45 dakika izledik.

        Siyah-Beyazlı oyuncular yakaladıkları fırsatları cömertçe harcadı. Son vuruşlar başarılı olabilse ilk yarı farklı bir skor ortaya çıkabilirdi.

        Orta alan oyuncuları rakip ceza sahasına girmeyince, iş tamamen forvete kaldı.

        İlk yarının golsüz bitmesinin ardından, ikinci yarıya golle başlayan Kayserispor oldu.

        Korner atışını ağlara gönderen Mane takımını 1-0 öne geçirdi.

        Golün ardından uykudan uyanan bambaşka bir Beşiktaş vardı sahada.

        Sağlı sollu ataklarla rakibine zor anlar yaşattılar.

        Orta alanın biraz daha etkin olması sonucu, pozisyon çeşitliliği yaşandı.

        Aboubakar’ın kornerden gelen topu ağlara göndermesi ile oyunun üstünlüğü tamamen Beşiktaş’ın eline geçti.

        Baskı karşısında sahasından çıkmakta zorlanan Kayserispor, biraz da şansın yardımı ile farklı yenilmekten kurtuldu.

        Salih’in savunma arkasına attığı topu iyi takip eden Chamberlain, kaleci Bilal’in bacakları arasından topu ağlara göndermeyi başardı.

        Galibiyetin ardından Beşiktaş’ın atakları yağmur gibi geldi. Ne var ki, istenilen üçüncü gol olmadı.

        90 dakika süresince Kayserispor’un tek şutu vardı. O da gol oldu.

        Buna karşın 8 net gollük pozisyonu yakalayan Siyah-Beyazlılar 2 gol atabildi.

        Baskılı, mücadele gücü yüksek, kazanma inancı ve ikinci yarıda ki yüksek performans taraftarı mutlu etti.

        Özetle Beşiktaş; İyi kapanan, yakın markaj yapan, 5 maçtır yenilmeyen rakibine karşı kazanma adına elinden gelen her şeyi yaparak 3 puanı fazlası ile hak etti.

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