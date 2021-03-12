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İbrahim Yıldız: Beşiktaş'ı tut tutabilirsen!

Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

İbrahim Yıldız: Beşiktaş'ı tut tutabilirsen!

Fenerbahçe maçı öncesi, alınan 3 puanın önemi büyük. Beşiktaş, zor gibi gözüken Başakşehir karşılaşmasını kazanarak müthiş bir özgüven kazandı.

Son yılların en istikrarlı oyununu oynayan Siyah-Beyazlılar, rakip kim olursa olsun kazanmayı biliyor. Takım içindeki kazanma arzusu, ezberlenen oyun ve oyuncu performansı rakiplerine göre büyük avantajları.

Gol düellosu şeklinde geç en maçta, geriye düşmeyi sorun etmeyen Beşiktaş, yakalamayı bildiği gibi son golle de noktayı koydu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Başakşehir’in bir topu direkten dönmüş, ardından kaleciyle karşı karşıya bir pozisyon yakalaması ilginç bir maç olacak izlenimi vermişti. Ancak, ilk yarı biterken Larin’in golü her şeyi değiştirdi.

Aslında maç boyunca Başakşehir’in bu pozisyonlar dışında attığı iki gol vardı. Başka da bir üretim göremedik. Hele ikinci yarı sahalarından çıkamadılar. Beşiktaş, oyunu rakip alana yıktı. İnanılmaz bir pas yüzdesi ile oynadılar. Kendi ceza sahası önünde oynamayı benimseyen Aykut Kocaman’ın takımı kontra toplarla golü düşündü. Fakat, Beşiktaş pozisyon vermeme inadını sürdürdü. Kapalı savunmayı açmak için yoğun bir mücadele ve istek koydular ortaya. Kenarları kullandılar. Merkezden geldiler. Attıkları goller dışında net pozisyonu yoktu. Bu durum kimseyi yanıltmasın. Kapalı savunmayı açmak için akıl yürütenler, hatta ne yapacağını bilemeyen takımlara örnek bir girişim ve anlayış izledik. Sergen Yalçın’ın takımı ne yaptığını ne yapması gerektiğini bilen bu oyun anlayışını son ana kadar sahaya yansıtan bir takım. Pes etmek, vazgeçmek, buraya kadar demek onların kitabında yazmıyor.Ne olursa olsun gol atmayı, kazanmayı kafalarına koymuşlar bir kere.

5 golün atılması maçın heyecanlı, keyifli geçmesine neden oldu. Yüksek tempo olmamasına rağmen izleyenlere futbol zevki yaşattı.

Geçen yılın şampiyonunu bu kadar rahat yenmeyi beklemiyordu Beşiktaş diyebiliriz. Karşılaşmanın en ilginç notu ise iki takım oyuncuları da hiç ofsayta düşmediler. Hatta Beşiktaş bir korner attı. O da golle sonuçlandı.

Josef ve Ghezzal’ın öne çıktığı oyunda takım olarak hareketlilik söz konusuydu. Yediğinden fazlasını atmak herhalde Beşiktaş’a özgü bir durum olsa gerek.

Siyah-Beyazlıların kazanma arzusunun ve oyun ezberinin en önemli etkeni ideal kadronun sürekliliği diye açıklanabilir. Artık taraftar biliyor ki takımın ilk 11’i belli.

Kapalı savunmayı açmak için belirli oyunculardan bir rol beklenir. Beşiktaş bu işi takım olarak çözmüş. Yani çilingir olmaya o kadar çok aday var ki. İşte Josef ve Welinton. Kimsenin ummadığı bir anda ortaya çıkıp gollerini attılar.

Bu sonuç, Beşiktaş’ı hedefe biraz daha yaklaştırdı. Fenerbahçe maçı öncesi alınan galibiyet ve 63 puan büyük avantaj. Bu moralle işleri çok kolay diyebiliriz. Fenerbahçe maçının sonucu sonrası şampiyonluk adına daha net konuşmak mümkün olacak.

Başakşehir’e gelince, çok iyi oyunculara sahipler. Bireysel olarak üst düzey futbolcuları var. Geçen yılı şampiyon olarak bitirmenin sıkıntısını yaşıyorlar. Mücadele gücü zayıf bir takım. İyi top oynayarak sonuç alacaklarını düşünüyorlar. Fakat bunun artık yetmediği ortada. Aykut Kocaman, bu nedenle öncelikle gol yemeyelim düşüncesinde. Yaptığı saha dizilişi ve oyun planı bunu gösteriyor. Ancak işler iyi gitmiyor. Bu kadar kaliteli bir kadroya sahip olan Başakşehir’in düşme potasında olması iyi analiz edilmeli. Bu anlayışla, işlerinin çok zor olduğu ortada.

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