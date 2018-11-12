Sakatlar, cezalılar, kadroya alınmayanlar… Adriano, Lens, Gökhan Töre sakat. Tolgay ve kaleci Karius ise Şenol Güneş tarafından “kesik yemişler…” Bu isimler içerisinde, cezalı olduğu için oynamayan bir tek Medel büyük eksikliktir. Diğerleri olmasa da aranmaz bu kadro derinliğinde… Şimdi, tabloya bakıp, Beşiktaş’ın yenilgisini nasıl değerlendirmeliyiz?... İşte can alıcı sorunun yanıtını, dün akşam oynanan maçın ardından bulmaya çalışmak zor. İşin, görünmeyen bir yüzü olduğu gerçek…
Karşılaşma başlamadan önce, oyuncu grubuna baktığımız da bizi ve taraftarı şaşırtan yedek kulübesinde oturanlardı şüphesiz… Siyah-Beyazlıların gol ayakları Mustafa Pektemek, Love ve Larin ilk 11’de yoktu. Yine Medel’in yokluğunda savunma önünde önemli bir sigorta görevi gören Necip yedek oturuyordu…
Sahaya çıkan oyuncular içinde en genç olanı 19 yaşında ki Güven’di. Bir gol attı, iki de güzel şutu vardı… Genç yaşına rağmen, takımın genel olarak kötü olduğu bir oyunda sahada ne yaptığını bilen genç Güven umut verdi. Yenilgiyle biten bir maçta onun iyi oyunu ne yazık ki kaybolup gitti… Şurası bir gerçek ki, İstanbul’a gelen takımlar artık Beşiktaş’tan korkmuyor. Nedeni eski güçlü oyunun olmaması. Fiziksel üstünlük kaybolmuş. Zihinsel olarak geriye gidiş performansı etkiler hale gelmiş. Bunu çok net gördük…
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