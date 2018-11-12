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İbrahim Yıldız: Beşiktaş'ın derdi büyük!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 1-0 öne geçtiği maçta Demir Grup Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla birlikte ligde son dört maçta üçüncü yenilgisini aldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Beşiktaş - Sivasspor mücadelesini değerlendirdi

12 Kasım 2018 Pazartesi, 00:28 | Güncelleme:

Sakatlar, cezalılar, kadroya alınmayanlar… Adriano, Lens, Gökhan Töre sakat. Tolgay ve kaleci Karius ise Şenol Güneş tarafından “kesik yemişler…” Bu isimler içerisinde, cezalı olduğu için oynamayan bir tek Medel büyük eksikliktir. Diğerleri olmasa da aranmaz bu kadro derinliğinde… Şimdi, tabloya bakıp, Beşiktaş’ın yenilgisini nasıl değerlendirmeliyiz?... İşte can alıcı sorunun yanıtını, dün akşam oynanan maçın ardından bulmaya çalışmak zor. İşin, görünmeyen bir yüzü olduğu gerçek…

Karşılaşma başlamadan önce, oyuncu grubuna baktığımız da bizi ve taraftarı şaşırtan yedek kulübesinde oturanlardı şüphesiz… Siyah-Beyazlıların gol ayakları Mustafa Pektemek, Love ve Larin ilk 11’de yoktu. Yine Medel’in yokluğunda savunma önünde önemli bir sigorta görevi gören Necip yedek oturuyordu…

Sahaya çıkan oyuncular içinde en genç olanı 19 yaşında ki Güven’di. Bir gol attı, iki de güzel şutu vardı… Genç yaşına rağmen, takımın genel olarak kötü olduğu bir oyunda sahada ne yaptığını bilen genç Güven umut verdi. Yenilgiyle biten bir maçta onun iyi oyunu ne yazık ki kaybolup gitti… Şurası bir gerçek ki, İstanbul’a gelen takımlar artık Beşiktaş’tan korkmuyor. Nedeni eski güçlü oyunun olmaması. Fiziksel üstünlük kaybolmuş. Zihinsel olarak geriye gidiş performansı etkiler hale gelmiş. Bunu çok net gördük…



Şampiyonluk yıllarını hatırlayın, İyi bir kaleci, gol atan bir santrfor ve omurgası olan bir takım vardı. Pas trafiğini ülkemiz de en iyi yapan o takımdı… Şimdi böyle bir fotoğraf görmek mümkün mü?..

BEŞİKTAŞ NEREYE GİDİYOR?

Teknik direktör Şenol Güneş’in golcü arayışları sezon başından bu yana netleşmedi. Bu takımın golcüsü kim? Yüksek bonservisleri olan yedek kulübesinde oturanlar mı, yoksa genç Güven mi? Geriye düşmüş bir takımın kurtarıcıları olarak Güven ve Doğukan’a sarılan bir teknik adam olarak Şenol Güneş’in ne yapmak istediğini gerçekten anlamak zor…

Savunmanın bu kadar kötü olmasının nedenini nerede aramalıyız? Hava toplarını sürekli rakip takım oyuncuları alıyor. Kaleci Tolga ne yazık ki güven vermiyor. Orta saha tümden kayıp. Tek tek oyuncuları eleştirmek olayın bütününü görmemizi engeller. Ekip olarak bir organizasyon bozukluğu söz konusuydu…



Taraftarın Oğuzhan’a gösterdiği tepkiyi anlamak gerçekten zor. Genç oyuncunun formsuz olduğu bir gerçek. Fakat bu tepkiler oyuncuyu kazanmaktan öte kaybetmeye iter. Yetenekli oyuncunun yaşadığı sorunları bilmiyoruz. Bir gerçek var ki, iyi oynamıyor. Kaptırdığı topun gol olması büyük şanssızlıktı. Takım kötü olunca, çok şey beklenen kaptan tepkilerin büyüğünü almış oluyor…

Teknik direktör Şenol Güneş, takım içinde yaptığı değişikliklerle bir arayış içinde. Bunu herkes görüyor. Fakat, elde bu kadar iyi oyuncu varken kötü oyunu ve yenilgiyi nasıl anlatacak?

SİVASSPOR FARKI KAÇIRDI

Demir Grup Sivasspor bu sezon istediği sonuçları alamıyor. Tamer Tuna ile yollarını ayırdılar. Genç bir antrenör Hakan Keleş’le maça çıktılar… Savunma disiplinini ön planda tutmuşlardı. Kontra toplarla sonuç almak istediler. Beşiktaş savunmasının kötü oluşu, orta alanda direnç olmayışı işlerini kolaylaştırdı. Son dakikalarda fiziksel düşüş olmasa farka giderlerdi. Son vuruşları yapamadılar… Beşiktaş’a verdikleri pozisyondan çok daha fazlasını yakaladılar… Sivasspor, Beşiktaş galibiyeti ile müthiş bir güven kazandı. Bir mucizeyi gerçekleştirdilerBundan sonraki haftalar, bu galibiyet çok işlerine yarayacaktır…

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