İbrahim Yıldız: Beşiktaş'ın en zor maçıydı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenen Beşiktaş puanını 16'ya yükseltti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Beşiktaş'ın İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi.

Ancak, tek taraflı antrenman havasında geçen maçta pozisyon sayısı çok azdı.

Topu Beşiktaş’a bıraktılar. Savunmaya kapandılar. Hatta ilk yarı Beşiktaş kalesine şut dahi atamadılar.

Süper Lig’in en zayıf takımlarından birisi olan İstanbulspor oyunu kendi sahasında kabul etti.

Böylesine gergin bir ortam ve bozuk morallerin hakim olduğu bir maçtan fazla bir şey beklenemezdi.

İstanbulspor ceza sahasında çoğalamayan, isabetli şut sayısı çok az olan, ataklar gol beklentisine uzak olunca ilk 45 dakika tek golle sonuçlandı.

Burak Yılmaz elbette oyuncularını maça hazırlarken, taraftarın protestolarından etkilenmemelerini söylemiştir.

Yine de, bir şeyler eksik kaldı.

Öncelikle coşku yoktu. Temposuz, mücadele gücü zayıf, pasların sonuca odaklı olmaması dikkat çekti.

Futbolcuları da anlamak mümkün. Kulübün yaşadığı krizden etkilendikleri net ortada.

İkinci yarı İstanbulspor biraz top oynamak isteyince Beşiktaş ceza sahasına geldi. Maçın son anlarında gol şansı da buldular.

Siyah-Beyazlılar VAR’ın uyarısı ile bir penaltıdan olurken, yine Onur’un golü ofsayt gerekçesiyle VAR’a takıldı.

Şunu da vurgulamak gerekirse, futbolcular yaptıkları işin profesyonel bir olgu olduğunun bilincinde olmalılar.

Teknik direktör değişebilir, taraftar protesto edebilir. Ancak, oyuncular sahaya çıkıp işlerini en iyi biçimde yapmak zorundalar.

Elbette, onları bir robot gibi görmek haksızlık. Her insan gibi motivasyona ihtiyaçları olduğu bir gerçek.

Ne olursa olsun, Burak Yılmaz eğer sorumluluk aldıysa öncelikle takımı psikolojik olarak maça hazırlamalıydı.

Bu kadar güçsüz bir takımı yenerken sergilenen oyun vasatın üzerine çıkmıyorsa sorun sürüyor demektir.

Beşiktaş 3 puana haklı olarak çok sevindi. Bu galibiyete çok ama çok ihtiyaçları vardı.

Bundan sonraki maçlar Beşiktaş adına olduğu kadar Burak Yılmaz için de büyük önem taşıyor.

Yeni yönetimin seçilmesi, kongre kararı, başkanın kim olacağından bağımsız olarak, oyuncuların ve teknik kadronun Beşiktaş’a yakışır ciddiyette işlerini yapmaları bekleniyor.