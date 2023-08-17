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        İbrahim Yıldız: Beşiktaş yıldızlarıyla kazandı

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

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        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 23:59
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        "Beşiktaş yıldızlarıyla kazandı"
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        Neftçi Bakü’yü deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş rövanş maçını da galibiyetle kapattı.

        Bu sonuçla Play-Off turuna yükselen Siyah-Beyazlılar yoluna emin adımlarla ilerliyor.

        Karşılaşmaya farklı bir kadro ile çıkan Beşiktaş, ilk yarı zorlandı diyebiliriz.

        Özellikle orta saha tam görevini yapamayınca, atak sayısı ve niteliği istenilen gibi olmadı.

        Şenol Güneş, kadroda rotasyona gitmişti. Umut, Onana, Demir, Semih ilk 11’de sahadaydılar.

        Genellikle uzun toplarla sonuca gitmek isteği vardı.

        Ancak, rakip ceza sahasında çoğalamadılar. Yapılan ortaların kalitesi düşüktü. Top kayıplarının çokluğu dikkat çekti.

        Bu yarıda iki gol fırsatı dışında başka pozisyon yoktu.

        Rakip takımın, savunma hatasından yararlanarak attığı gol sonrası ilk yarı Bakü’nün 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, işlerin iyi gitmediğini anlayınca hamlelerini de yaptı.

        İkinci yarıya Masuaku, Hadziahmetovic, Aboubakar ve Umut’la başlayan Siyah-Beyazlılar farklı ve etkin bir oyun sergiledi.

        Maçın temposu artarken, kenarların daha efektif kullanılması sonucu Azerbaycan takımı sahasından çıkmakta zorlandı.

        Son bölüm tamamen Siyah-Beyazlıların kontrolünde ve üstünlüğünde geçti.

        Aboubakar ve Muleka’nın attığı şık gollerle galip gelmeyi başardılar.

        İkinci 45 dakikada oyuna giren Masuaku sahanın yıldızıydı. Tüm ataklarda vardı. İyi toplar götürdü. Ortalar yaptı. Bir çizgi adamı gibi oynadı.

        Muleka’nın attığı gol ise gerçekten ilginçti. Düştü, kalktı, topu kaybetmedi. Zor pozisyonda topu yandan ağlara göndermeyi başardı.

        Beşiktaş, yıldızların oyuna girmesiyle birlikte ne denli tehlikeli bir takım olduğunu da göstermiş oldu.

        Genç oyuncu Demir Ege sakatlanana dek, verilen görevi başarıyla yerine getirdi. Hatasız oynadı. Gelecek adına olumlu sinyaller verdi.

        Şenol Güneş’in Semih gibi Demir’e de forma şansı vermesini kutlamak gerekir.

        Güneş hoca, genç isimleri ortaya çıkarma konusunda her zaman farklı bir teknik adam olduğunu kanıtlamıştı.

        Yine bu yöndeki tutumunu sürdürüyor.

        İkinci yarı sergilenen pas oyunu sonucu atak çeşitliliğini gördük. Tempo yüksekti. Çok sayıda pozisyon izledik. Kalabalık savunmaya rağmen iyi hamleler ve şutlar taraftarı heyecanlandırdı.

        Özetli, Beşiktaş ilk maçı kazanmanın rahatlığı içerisindeydi. İkinci yarı sahaya çıkan yıldız oyuncuları ile farklı ve güçlüyüz mesajı verdi.

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