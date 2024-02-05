İbrahim Yıldız: Beşiktaş yoğun bakımdan çıktı

Beşiktaş- Trabzonspor derbisinin öne çıkan ismi Semih oldu. 18 yaşındaki oyuncu maçın skorunu belirleyen iki güzel attı. Genç oyuncu bundan böyle Beşiktaş’ın vazgeçilmezi olurken, yıldız olma yolunda hızlı bir çıkışa geçti. Semih ilk golü uzaktan sert şutla atarken, ikinci gol tam anlamıyla bir beceri ve güç sonucu geldi.

Genç oyuncu güçlü olmasının yanı sıra ayağından kolay kolay top kaptırmıyor. 3-4 kişi arasından çıkıp kalecinin yanından kaleye gönderdiği topun ağlarla buluşması Siyah-Beyazlı oyuncunun kalitesini de gösterdi. Bir golcüde olması gereken özgüvene sahip.

Son 3 maçtır galibiyet alamayan Beşiktaş’ı yoğun bakımdan çıkaran Semih, taraftara moral verirken takım arkadaşlarına da bana güvenin mesajı verdi.

REKLAM

Beşiktaş oyun olarak vasatın üzerine çıkamadı. Topu rakibe bırakmayı düşünmüşlerdi. Kenarlar iyi çalışmadı. Bekler de oyuna katkı sağlamakta eksik kalınca rakip ceza alanına girmek sorun oldu.

Çok top kaybının dikkat çektiği maçta, oyun özellikle fazlaca durdu. Her iki takım oyuncuları faullerle rakiplerini durdurmayı yeğlediler. Oynatmamayı ilke edinmişlerdi. Siyah-Beyazlı takımın orta sahası üretim olarak yetersiz kaldı. Belki de, kötü gidişin moral bozukluğu mental olarak etkilemişti. Hata yapma korkusu yaşadıkları anlaşılıyor. Oyun bütünlüğünü göremedik.

Semih ortaya çıkmasa gol atmaları çok zor gibi. Gedson ve Rashica’dan daha iyi bir performans bekleniyor doğal olarak. Her iki oyuncu da mücadele olarak çok eksikler. Fiziksel sorunları var. Rakip arkasına sarktıklarında geride kalıyorlar. Top kaybı yaşıyorlar.

Portekizli teknik adam Santos, takımın bu sorununu çözmek zorunda. Bazı pozisyonlar var ki, topu alan oyuncu pası kime vereceğini şaşırıyor. Beşiktaş gibi bir takımın oyuncuları basit işleri çok daha rahat yapabilmeli. Alınan galibiyet oldukça önemli. Üstelik bir derbi maçının kazanılması ayrıca değerli. Ancak, oyun ve oyuncu performansı yetersizdi.

REKLAM

Son haftaların başarısız takımı Trabzonspor üst üste 4.maçı da kaybetti. Bordo-Mavili takımda işler iyi gitmiyor. Eksik oyuncular, sakatlıklar söz konusu olsa da, sürekli kaybetmek ciddi bir sorun. Abdullah Avcı, Beşiktaş maçı özelinde haklı olabilir. Topa daha çok sahip olan, rakip ceza sahasına girmekte sorun yaşamayan bir maç çıkardılar fakat karşılaşmanın tamamına bakıldığında net iki gol pozisyonları var. Trezeguet’nin kaçırdığı iki pozisyon dışında akılda kalan başka atak yok.

Trabzonspor tüm oyun planını kanatlar üzerinden kurmuştu. Trezeguet ve Visca ile Beşiktaş’ı zorladılar. İyi ataklar da yaptılar. Ancak, Siyah-Beyazlı savunmacılar golcü Enis Destan’a şans vermedi. Genç oyuncu başarısızdı. Orta alandan destek gelmeyince yapılan ortalar boşa gitti.

Bordo-Mavililer için zor günler nasıl aşılır sorusu gündemde. Takım oyunu belli zaman dilimlerinde yapılıyor. Ne var ki, sonucu iki kenar oyuncusu ile alma düşüncesi yeterli olmuyor.

Bir başka sorun ise, çok gol yemek alışkanlık oldu. Savunmanın göbeği ağır kalıyor. Orta alanda Mendy iyi oyuncu ancak sürekliliği yok. Yalnız kaldığı da bir gerçek.

Beşiktaş derbisini kazanarak bir çıkışı amaçlayan Bordo-Mavililer hayal kırıklığı yaşıyor doğal olarak. Arka arkaya kaybeden Karadeniz ekibinde yeni bir yapılanma söz konusu olabilir…