Beşiktaş, Avrupa Ligi maçında kendi sahasında farklı yenilince taraftarından büyük tepki almıştı. Özellikle, Oğuzhan ve Quaresma protesto edilen futbolcuların başında geliyordu…Bu açıdan Çaykur Rizespor karşılaşması oldukça önemliydi. Şampiyonluk iddiasının sürdürülmesi ve taraftarla barışma adına galibiyet olmazsa olmaz bir beklentiydi…
Uzun süredir ilk 11’de yer almayan Mustafa Pektemek, verilen şansı çok iyi kullandı. Attığı iki gol onu gecenin yıldızları arasına soktu. İlk gol vuruşunda topuk pası şık bir hareket olarak akılda kalacak bir nottu…
Teknik direktör Şenol Güneş, Çaykur Rizespor karşısına farklı bir kadro ile çıktı. Mustafa Pektemek, Adriano ve Gökhan Töre tercihi dikkat çekti… Gökhan Töre sakatlanıp oyun dışı kalana dek iyi mücadele etti. Sakatlık yaşaması kendi adına büyük şanssızlıktı…
Tüm bunlar bir yana maçın en önemli anlarından birisi Orhan’ın 10.dakikada gördüğü kırmızı karttı. Beşiktaş gibi güçlü bir takım karşısında 10 kişi kalmak büyük eksiklik şüphesiz. Buna rağmen konuk takımın ortaya koyduğu mücadele gerçekten övgüyü hak ediyor…
Dün akşamın en flaş ismi kesinlikle Quaresma’ydı. Atılan gollerin tamamında rolü vardı. 3 golün pasını verdi. Caner’in vurduğu savunmanın kendi kalesine attığı golde, topu getiren şutu atan yine Portekizli oyuncuydu…
Şunu kabul etmek gerekir. Beşiktaş, Quaresma olmadan atak yapmakta zorlanıyor. Taraftarın tepkisi bu oyuncuyu moral olarak kamçılamış anlaşılan. Oyuna ağırlığını koymasını bildi. Tecrübe ve kalitesini göstermekte elinden gelen her şeyi yaptı…
Karşılaşmanın 4 golle sonuçlanmasında en büyük rolü Quaresma üstlendi. Gecenin yıldızıydı. Bir anlamda hem yazdı hem de oynadı diyebiliriz. Filmin yönetmeni de, başrolü de kendisiydi… Ancak Oğuzhan için aynı şeyleri söylemek zor. Bir türlü performansını yükseltemiyor. Dün de, yine sahanın kötüleri arasındaydı. Bu nedenle kenara alındı… Teknik becerisi yüksek bir oyuncu olmasına rağmen hırsını kaybetmiş bir görüntü sergiliyor…
9 kişi kalan bir takımı 4 golle yenen Beşiktaş’ın savunma sorunu yaşadığını bir kez daha gördük. Öncelikle duran toplar büyük sıkıntı yaşatıyor. Forvet oyuncuları geriye gelmekte geç kalıyorlar. Pepe’nin olmadığı bir savunma açık veriyor. Rakibe fırsat tanıyor…
Genç Güven’den söz etmek gerekirse, aldığı süreyi çok iyi değerlendirdi. Özgüveni yüksek bir oyuncu. Taraftarın gösterdiği sevgi gösterisi, gençlere olan bir özlemdi bence. Hangi takım olursa olsun, genç oyuncuların sahada yer alması tüm futbolseverleri fazlasıyla sevindiriyor. Güven, kendisine gösterilen bu ilgiyi güzel oyunu ile hak etti. Gelecek adına umut veren bir isim…
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