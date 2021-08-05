Fenerbahçe hazırlık maçlarını tamamladı. 6 maçın 4’ünü galibiyetle tamamlayan Sarı-Lacivertliler 2 de beraberlik aldı.

Son hazırlık karşılaşmasını Dinamo Kiev’le yapan Fenerbahçe, ilk 11’ini de şekillendirmiş oldu.

Teknik direktör Pereira, yeni sistemi oturtmak için eldeki tüm oyuncuları deniyor. Kalabalık kadroyu belirli sayıya indirmek için, kamp döneminde 9 oyuncu ile yollarını ayırdı. Önce; Barış, İsmail, Melih, Emir ve Murat’ı gönderdi. Ardından; Thiam, Sadık, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan’ı kadro dışı bıraktı. Son olarak sürpriz diyebileceğimiz bir kararla Caner ile Sinan’la yollar ayrıldı.

3-4-3 sistemi için ısrarlı olan Pereira, oynattığı maçlarda bu konuda hiç ödün vermedi. Bu sisteme göre oyuncular daha çok koşacak, arkadaşlarının açığını kapatacaklar. Oynanan maçlarda bunu gördük. Yoğun hazırlık dönemi ve sıcak havaya rağmen futbolcular iyi mücadele gösterdiler.

En son yapılan Dinamo Kiev karşılaşmasının ilk 11’inde yer alan oyuncular iyi mücadele etmenin yanı sıra, istenilen performansı gösterdiler. Sisteme uyum büyük ölçüde sağlanmış gibi gözüküyor.

Altay- Tisserand, Atilla, Novak-Mesut, Zajc, Gustavo, Pelkas- Osayi, Valencia, Ferdi ile sahaya çıkan Fenerbahçe ikinci yarı farklı bir kadro ile sahada yer aldı. Her iki yarıyı değerlendirdiğimiz de ilk 45 dakika oynayan takımın daha iyi olduğunu gördük.

İrfan Can, Ozan, Nazım, Serdar Dursun, Zanka, Samatta, Mert Hakan, Sosa, Serdar Aziz ve Caulker ilk 11’i zorlayacak isimler.

Pereira, uygulamak istediği sisteme uyum sağlayacak oyuncuları tercih etmekte haklı. Bunun en somut örneği Zajc oldu.

Liglerin başlamasına az bir süre kala kadro yapılanması ile ilgili soru işaretleri de sürüyor elbette.

İzlediğimiz son karşılaşmada sorunlar bir kez daha ortaya çıktı. Öncelikle kanat oyuncularının savunmaya yardım konusunda eksikleri olduğu ortada. Osayi ile Ferdi çizgide iyi işler yapıyorlar. Ancak geriye gelme, rakibi kovalama da verilen görevi yapsalar da top kapmada eksik kalıyorlar.

Yeni sistemin en iyi yönü ise pas oyunuydu. Topu yerden, hızlı oynama da başarılı işler izledik. Rakip ceza sahasına girmede sorun yaşanmıyor. İyi top çeviriyorlar. Özellikle Ferdi’nin bulunduğu bölgeden çok sayıda atak girişimi söz konusu.

Ancak savunma yine hatalar yapmaya devam ediyor. Novak ile Tisserand önlerinde ki oyuncuların hataları sonucu rakiple çok kez yüz yüze kalıyorlar. Bu durum sıkıntı yaratıyor. Fazla diyebileceğimiz pozisyon veriyorlar.

İzlediğimiz maçlar sonucu şunu söylemek mümkün. Bir stoper, iki kanat oyuncusu bir de santrafor olmazsa olmaz. Şampiyonluk isteniyorsa bu 4 oyuncu mutlak alınmalı. Yoksa, iş hiç de kolay değil.

MESUT “BEN BURADAYIM” DEDİ

Dünya yıldızı Mesut’tan söz etmek gerekirse, Dinamo Kiev karşısında sahanın en iyi oyuncusuydu. Geçen sezon en çok eleştirilen klas futbolcu özelliklerini sergilemeyi başardı. Yorgunluğunu bir kenara bırakırsak attığı paslar oyunu renklendirdi. Pelkas’ın golünde, savunma arkasına attığı pas usta işiydi. Oyunu yönlendirmeyi, arkadaşlarını pozisyona sokmayı büyük ustalıkla yerine getirdi.

Mesut’tan daha fazlasını beklemek haksızlık olmaz. Dünya yıldızı, gerçek performansını gösterebilirse Fenerbahçe çok daha iyi oynayabilir.

Bu sezon Mesut’un yılı diyebiliriz. Pereira’nın sisteminde en önemli oyuncu olacaktır. Yeter ki, eksik yerlere bir an önce transferler yapılsın.