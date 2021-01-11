İbrahim Yıldız, Erzurumspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe zor gibi gözüken Erzurumspor deplasmanını kolay geçti. İlk 40 dakika sahada uyurgezer gibi dolaşan Fenerbahçe, doğru dürüst bir akın bile geliştiremedi. İlk yarının bitimine saniyeler kala gelen gol her şeyi değiştirdi. Ardından ikinci yarının başlamasıyla birlikte arka arkaya atılan goller maçı da bitirdi.

Pelkas, Sinan, Caner ve elbette Gustavo sahada dikkat çeken oyuncular oldu. Gustavo için söylenecek fazla bir şey yok. Her maç görevini eksiksiz yapan bir oyuncu. Kazandığı topları forvet oyuncularına iyi taşıyor. Takımın beyni görevini gayet iyi yapıyor. Takımın olmazsa olmazı. Caner de yine Gustavo gibi çok çalışan, iyi ortalar yapan, mücadeleden yılmayan bir oyuncu. Takımın performansına büyük katkı sağlıyor. Pelkas 1 asist 1 golle yine öne çıktı. Ayağı yumuşak, toplara iyi hükmetmesini biliyor. Gol vuruşlarında çok etkili.

Erol Bulut, ideale yakın 11’ini sahaya çıkarırken dikkat çeken ileri uçtaki oyuncular oldu. Sezon başında hiç umut vermeyen Sinan ile Thiam son haftaların değişmez oyuncuları oldular. Erol hoca, bu ikiliyi artık 11’in değişmezleri arasına aldı.

Sinan geçen hafta bir gol atmıştı. Erzurum maçında da 1 gol 1 asistle kendisine gösterilen güveni boşa çıkarmadı.

İkinci yarının başında 3-0 öne geçen sarı-lacivertliler, skor üstünlüğünü alınca oyunu istediği gibi yönlendirdi. Tempoyu düşürdü. Rakibi yormaya çalıştı. Pas oyunu yaptılar. Erzurum yenilginin psikolojisini üstünden atamadı. Motivasyonu bozuldu. Fenerbahçe forveti biraz dikkatli olsa, son vuruşları değerlendirse skor çok farklı olabilirdi. Soğuk Erzurum akşamı 3 golle ısındı Fenerbahçe adına. Deplasmanda kazanma serisini sürdüren Sarı-Lacivertlilerin bu anlamda istatistik başarısı da ortada. 7 galibiyet ve 22 gol deplasmanda alınan önemli bir başarıdır.

Beşiktaş’ı yakın takip eden Fenerbahçe, oyunu beğenilmese hatta eleştirilse de zirveye ortak oldu. Ocak ayı transferleri ile takımın daha da güçleneceği bir gerçek. Üstelik Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye gelme olasılığını da göz önüne alırsak, takım kalitesinin artacağını söylemeye gerek yok.

YAYINCI KURULUŞA TEPKİ

Maçın önüne geçen olay ise yapılan açıklamalardı. Fenerbahçeli futbolcular, teknik direktör Erol Bulut ve başkan Ali Koç'un sert söylemleri dikkat çekti. Hatta futbolcular, maç sonunda karşılaşmayı değerlendirme yerine yayıncı kuruluşu eleştirdiler.

En önemlisi ise Ali Koç'un yaptığı sert açıklamaydı. Bundan böyle daha farklı bir yöntem izleneceğini belirten Ali Koç, gerekirse kurum olarak, taraftarlarla birlikte farklı bir uygulamaya gidileceğini de söyledi.

beIN SPORTS'un yanlı, Fenerbahçe aleyhine bir tutum izlediğini söyleyen Ali Koç'un bu tepkisi bu güne dek görülmemiş bir tutum.

Futbolun değer kazanması, kalitenin yükselmesi umut edilirken gelinen nokta düşündürücüdür.

Katarlı şirketin konuyu değerlendireceği ve eleştirileri dikkate alacağını umuyoruz.

Yoksa futbol ailesinin büyük paydaşı olan Fenerbahçe'nin diğer takımlardan destek alacağını herkes biliyordur sanırız.