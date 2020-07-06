Trabzonspor adına çok önemli bir maçtı Galatasaray karşılaşması.

Şampiyonluk yarışında Başakşehir'i takip ediyorlar. Aradaki fark 2 puan. Kalan 4 maçın her biri final niteliğinde. Kim hata yaparsa rakibinin işini kolaylaştıracak.

Son iki maçında puan kaybettiği için sıkıntılı bir süreç yaşayan bordo-mavililer aldıkları galibiyetin bir dönüm noktası olduğunun farkındadırlar.

Trabzonspor bu sezon zirveyi zorlarken iki isim dikkat çekti. Biri Sosa, diğeri ise Sörloth'tu. Sosa futbol yaşamının sonlarını yaşarken performansı ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Galatasaray maçında yine sahanın yıldızıydı. Tam bir lider gibiydi. Genç arkadaşlarını yönetti. Karadeniz ekibinin en büyük şansı Sosa gibi bir profesyonele sahip olmaları.

Genç oyuncu Sörloth ise gücünün yanı sıra sonuç göz alıcı vuruşlara sahip. Durdurmak zor. En zor koşullarda bile gol vuruşunu yapabiliyor. Trabzonspor şampiyon olursa bu iki ismin diğerlerine göre çok daha fazla katkısı olduğu tartışılmaz.

Galatasaray'a bakacak olursak şampiyonluk yarışında zaten olmadığı belliydi. Bu kadar eksik kadroyla daha fazlasını beklemek hayalcilik olur. Kaliteli ayakları yoktu. Ancak oynayanların enerjisi yetersizdi. Özellikle Belhanda 10 kişi kalan takımın lideri olabilirdi. Fakat onun öyle bir niyeti olmadığı ortada.

Feghouli'nin kırmızı kart görmesi amatörceydi. Bu düzeyde bir oyuncu o hareketi yapmamalıydı. 30. dakikadan sonra eksik Galatasaray oyunun üstünlüğünü yitirdi.

Trabzon öne geçtikten sonra daha dikkatli oynadı. Riske girmedi. Farklı kazanarak şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu gösterdi.

Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ın net pozisyonlarda VAR'a gitmesi performans düşüklüğüne işaretti.

Bana göre iki penaltı da tartışılır. Oyuncular vuruşlarını yapıyorlar. Temas vuruşlarını etkilemiyor. Bir başka pozisyon ise Belhanda'ya yapılan sert hareketti. Kart göstermeyi unutan Cüneyt Çakır'ı, VAR'daki arkadaşları da uyarmadı.