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İbrahim Yıldız: Benfica cepte keklik!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Portekiz'in Benfica ekibini bu akşam konuk edecek. Sarı-lacivertliler, 9 sezondur hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için önce Benfica'yı sonrasında ise PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibini saf dışı bırakmak zorunda. İbrahim Yıldız, Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleyip elemeyeceğini değerlendirdi...

14 Ağustos 2018 Salı, 09:31:12 | Güncelleme:

Deplasmanda oynanan karşılaşma da iki farklı bir görüntü ortaya koyan Sarı-Lacivertlilerin en büyük sorunu forvetteydi. Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, kaybedilen maçta farklı dizilişi ile dikkat çekmişti. Top rakipteyken 4-6-0, top takımındayken de 4-2-2’yi denemeye çalıştı. Önde baskıya önem veren Cocu, ilk yarıda istediği oyun planını tutturdu. Maçın ikinci yarısında ise uygulama sonuç vermedi. Bunun en önemli nedeni çok fazla efor harcayan futbolcuların yorgunluğu ortaya çıktı. Sonuçta fiziksel düşüş, oyun hakimiyetini rakibe kaptırdı. Kapanan ve ileri gitmekte zorlanan Fenerbahçe deplasmanda yenilerek tüm umudunu bu akşam oynanacak rövanş maçına bıraktı…

İlk maçın özeti; isabetli şut ve iyi orta yoktu. Temel sorun ise topa sahip olma çok zayıftı…

Benfica karşılaşması ardından Bursaspor karşılaşması oynandı. Taraftarın büyük desteği ile sahaya çıkan Sarı-Lacivertliler maçı kazanmalarına rağmen eksiklikler göze çarptı.

Takımın fizik problemi bir ölçüde giderilmişti. Çok koşan ve mücadele azmi ön plandaydı. Ancak, yine şut sayısının çok azlığı yanı sıra kenarları iyi çalışmadı. Üstelik orta saha oyuncularının hazırlık pasları ve topla oynama oranı zayıftı. Daha çok savunmadan başlayan atak başlangıçları sonucu uzun toplarla pozisyon bulma isteği öne çıktı…

AYEW KENDİNİ GÖSTERMELİ

Yeni transfer Ayew, tam olarak ne yapacağını bilmiyor demek fazla abartı olmaz. Oynadığı süre içerisinde çok başarılı olamadı. İlk maç, heyecan, yabancılık gibi faktörler bir araya geldiğinde bundan fazlasını beklemek belki de haksızlık olabilir. Son vuruşlarda ki acemilik ve daha önemlisi top kayıpları dikkat çeken sorunlarıydı…

Sanırız bu akşam Ayew, daha farklı bir görüntü verecektir. Seyircinin beklentisine nasıl bir tepki vereceğini göreceğiz. İyi bir futbolcu olduğu gerçeği ortada. Bireysel özelliklerini göstermesi gerekiyor. Benfica savunmasını zorlayacak ataklar ve bindirmeleri yapmak zorunda…

BARIŞ SONUCU DEĞİŞTİRECEK EN ÖNEMLİ İSİM

Cocu’nun iki ciddi maç ardından bu akşam yapacağı taktiksel değişiklikler aşağı yukarı belli. Öncelikle orta alanda topa sahip olma ve kenarları iyi kullanma birinci hedef. İleri de en büyük umut ise genç Barış. Şimdiden taraftarın gözdesi olan Barış; topla az oynayan, hızlı koşan ve arkadaşlarına pozisyon hazırlayan özelliklere sahip. Bir başka farkı ise şut atma becerisi. Bu akşam Barış özelinde uygulanacak taktik sonuç getirebilir. Yeter ki, Barış’a daha yakın oynayan futbolcuların göstereceği uyum…

Bursaspor maçında en büyük sorun, savunmanın alan savunmasına rağmen arkaya atılan toplarda ki beceriksizliğiydi. Her kaçırılan rakip oyuncu büyük tehlike yarattı. Bunun temel nedeni kanatlardan gelen topları, orta alanda ki oyuncuların pas geçmesiydi.

ELİF 11’DE OLMALI

Bu akşam Mehmet Topal ile Souza ikilisinin yanında oynayacak oyuncunun kim olacağı önemli. Giuliano mu, Eljif mi?.. Hollandalı teknik adamın en önemli kararı bu iki oyuncudan kimi oynatacağı. Barış gibi genç Eljif’de rakibe pres yapma ve top kapmada daha etkili. İleri ve hızlı oynayan Eljif ilk 11 için bir adım önde...

Tek sorun topu oyunda tutma. İyi bir Mehmet Ekici ve Valbuena bu görevi yapabilirler. Ancak, Fransız oyuncunun top kaybetme gibi bir sorunu var. Bu eksikliğini giderebilse Fenerbahçe’nin vazgeçilmezi olur...

Taraftarın büyük desteğini arkasına alacak Sarı-Lacivertliler, orta sahayı iyi organize edebilirse Benfica’yı zor da olsa yener…

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