Bireysel hatalar ve beceriksizlik Avrupa macerasını bitirdi…

Zenit, öyle büyük bir takım değil. Bunu belirtelim. Uzun toplarla sonuç almak istediler. Hızlı kenar oyuncuları var. Hava toplarında çok etkinler. Bunun dışında başka özellikleri yok. Kalite olarak ortaya koydukları performans skor dışında vasat…

Böyle bir takımı elemek çok da zor değildi. Fenerbahçe tüm eleştirilere karşın maçı kendi lehine çevirebilirdi. Ancak, o dinamizmi ve arzuyu sahaya yansıtamadılar…

Elde ki kadro kalite olarak çok geride. Bir tek Tolgay’la olacak işler değil. Forvet oyuncularının her kaptırdığı top tehlikeli atak oluyor. Harun 3 net golü engelledi…

Ayrıca, verilmeyen bir penaltı vardı. Elif’e yapılan hareketi hakem görmezlikten geldi. Penaltı verilse sonuç çok değişik olabilirdi…

Son dakikalarda oyuna giren Slimani, takımın kaderiyle oynadı diyebiliriz. Son saniyelerde ceza sahası içerisinde şut atma yerine pas vermeyi tercih etti. Santrfordan beklenen, artık bu topu kaleye göndermek. Yapamadı. Beceriksiz olduğunu dünya alem biliyor. Bir tek Ersun Yanal, inatla bu oyuncuya şans vermeyi sürdürüyor. Keşke oyuna almasaydı. Bir başka isimi tercih etseydi…

Yazık oldu. Büyük bir fırsatı teptiler. Önce, bireysel hatalar sonra Ersun Yanal’ın taktiği elenmenin en önemli nedeniydi…

Maça başlarken, rakibin uzun top taktiğine kendilerini kaptırdılar. Topu yere indiremediler. Pas yapmayı bir türlü akıl edemediler. Ne zaman bunu akıl etti Ersun hoca, ikinci yarıda…

SAVUNMA ÇOK KÖTÜ

İstanbul’daki ilk maç galip gelmiş bir takım, deplasman da nasıl oynar?

Kime sorsanız daha dikkatli ve savunma güvenliğini ön plana almak gerekir diye yanıt verir. Yenilen goller de stoperler neredeydi?...

Karşılaşmanın 3.dakikasında yenilen gol tüm düzeni bozduğu gibi moral bozukluğuna neden oldu. Temel sorun savunma yapmayı bilmemekti. Çok rahat orta yaptırdılar. Yenilen iki gol gelen yan toplarından oldu. Her iki gol de Hasan Ali’nin büyük hatası vardı. Rakiplerinin topa vurmasını izledi. Hele ikinci gol de havaya dahi sıçrayamadı. Hasan Ali’de form düşüklüğü olduğu bir gerçek. Zenit karşısında bunu net olarak gördük. Doğru dürüst atağa dahi çıkamadı. Ataklar bu nedenle daha çok Şener’in bulunduğu bölgeden gerçekleşti…

Turu veren üçüncü golün mimarı ise Mehmet Topal oldu. Hiçbir baskı yokken önündeki topu dışarı atmayı beceremedi. Attığı muhteşem golle tur umudunu çoğaltan Topal, yaptığı hatayla umudu bitirmiş oldu…

Bireysel hataları yalnız Hasan Ali ve Mehmet Topal’la özdeşleştirmek yanlış olur. Yenilen gollerin ikisinde topu kaptıran Moses’in rolü büyüktü…

Sadık için de şunu söylemek gerekiyor. Henüz çok başarılı oynuyor demek erken. Bire bir de rakiplerini kaçırıyor. Ağır kalıyor.

Fenerbahçe gibi bir takımın stoperi olmak için daha fazla rol üstlenmeli…

TOLGAY İYİ OYNADI

İkinci yarı forma giyen Tolgay, sahanın en iyisiydi diyebiliriz. Topu nasıl kullanacağını bilen tek futbolcuydu. Pas almayı, vermeyi biliyor. Rakibi boşa çıkarıyor. Orta sahanın mimarı tek kelimeyle. Tek eksiği biraz daha ileri oynamayışı. Ve bildiğimiz şutlarını göstermeyişiydi…

Tolgay’ın bu performansı lig’de Fenerbahçe’nin çok işine yarayacaktır. Orta saha da formayı elinden kimse alamaz…

İkinci 45 dakika oyun olarak Fenerbahçe üstündü. Daha çok topla oynadı. İyi paslar yaptılar. Ancak, skor getirecek yani pası sonlandıracak hamleler yoktu. Gol yollarını açmak için farklı bir girişim gerekiyor…

İstediğiniz kadar topla oynayın. Gol atamıyorsanız bir anlamı yok. Bir de rahat gol yiyorsanız yaptığınız paslar amaçsız top alış-verişinden başka bir şey değil…

Bir an önce, pas oyununu sonuçlandıracak hamleleri yapacak taktik çalışması yapılmalı. Basit hataların neye mal olduğunu gördük. Öncelikle gol yemeden, atmayı düşünmeliler…

BEŞİKTAŞ MAÇI ÇOK ZOR

Avrupa macerası ne yazık ki dramatik biçimde sonuçlandı. Şimdi, önümüz de Beşiktaş karşılaşması var. Lig’de ki durum ortada. Düşme hattında dolaşıyorlar. Aynı hataları yapmayacaklarını varsaysak bile, golü nasıl ve kiminle atacaklarının yanıtını bulmak zorundalar. Bundan sonra her maç ayrı bir hikaye içerecek. Rakibe göre taktik uygulamak zorundalar. Olmayan kaliteyi mücadeleyle kapatabilirler…

Zenit maçının iyi tarafını yani pas trafiğini rakip ceza sahasında nasıl sonuçlandıracaklarını çözebilirlerse taraftarı mutlu edecek sonuçları alabilirler…

Zenit maçının ortaya çıkardığı sonuç, Tolgay’ın çok iyi bir performans yakaladığı Harun ve Mehmet Topal vazgeçilmez olduğu…