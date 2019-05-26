Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe, son maçını kazanarak taraftarına “özür galibiyeti” hediye etti…

Lig altıncısı olan Sarı-Lacivertliler için artık kötü günleri unutma zamanı. Gelecek sezon planlamasını başlatan Fenerbahçe yaşadıklarından ders çıkartacaktır şüphesiz…

Büyük transferler diye alınıp, kadroya giremeyenleri gördük…

Boşa giden paralar herkesi üzdü elbette…

Tüm bu olumsuzluklar ve sorunlar yöneticilere artık daha doğru karar vermeleri için iyi bir ders oldu…

“Fener Ol” kampanyası ile yeni bir umuda tutunan Fenerbahçe’yi ayakta tutan taraftarı olduğunu kimse unutmasın…

Düşme potasına kadar inen bir takımı canlandıran, destekleyen, umut veren son ana kadar diri tutan sahayı dolduran taraftardı…

Başta Başkan Ali Koç olmak üzere tüm yönetim bu gücü fark etmiştir şüphesiz…

Son maç elbette sıkıntılıydı. Antalyaspor da tıpkı Fenerbahçe gibi altıncı olmak istiyordu. Savunmada iyi kapanan bir takım Antalya. Buna rağmen, oyuna iyi başlayan ve taraftarın itmesiyle daha organize oynayan Sarı-Lacivertliler oldu. Mehmet Ekici’nin pasları, Moses’in istekli oyunu maçın kazanılmasında en büyük etkendi…

Uzun süredir kadroya giremeyen Volkan, Antalya karşısında hatasız oynadı. Savunmanın açıklarını kapattı. Belki de Volkan’ın veda maçıydı. Önümüzde ki günler de göreceğiz…

Kazanılan bir maç olsa da, hataları herkes gibi Ersun Yanal’da görmüştür. Bu takımın en önemli sorunu savunmanın göbeğinde oynayanlar. Sadık ile Serdar bu işi yapamıyorlar. Rakip biraz baskı yaptığında ya da arka arkaya ortalar geldiğinde elleri ayakları birbirine karışıyor. Topu oyuna sokma becerileri olmadığı gibi top kaptırmaları tam bir acemilik gerçekten…

MEHMET TOPAL’A YAPILAN HAKSIZLIK

Tek tek oyuncuların analizi elbette yapılacaktır. Ancak şurası bir gerçek ki, Fenerbahçe kadrosunda 3-4 futbolcu dışındakiler bu formayı giyecek kapasitede değiller. Zaten bu sezonun kötü geçmesinin tek nedeni de kalitesiz bir ekiple yola çıkmaktı…

Taraftarları Mehmet Topal’a yaptığı protesto ise büyük haksızlıktı. Kaptan çok maçta bu takımı ipten aldı. Emeğe biraz saygı göstermeliyiz. Topal yıllarca bu forma için ter döktü. Bence büyük bir teşekkürü hak etti…

Anladığımız kadarıyla Ersun Yanal görevine devam edecek. Ersun hoca’nın yapılacak transferler konusunda görüşünü belirtmesi hatta belirleyici olması şart. Önümüzdeki sezon yakınmaya, şikayet etmeye hakkı olmadığını bilmeli…

BURSASPOR İLE ERZURUM’DAN HÜZÜNLÜ VEDA

Son hafta heyecanla beklenen bir sonla bitti. Dramatik bir sondu elbette. Bursaspor ve Erzurum da Akhisar'la birlikte ligden düştüler…

Göztepe son maçını kazanarak devam derken, şampiyonluk yaşamış Bursaspor veda eden bir başka takımdı. Sezon başından bu yana 3 teknik direktör değiştiren, spor kenti olarak bildiğimiz Bursaspor’un düşmesi çok da sürpriz olmadı. Yönetim sorunlarının bir takımın sonunu nasıl getirdiğini gördük. Elbette her şey bitti diyemeyiz. Hayat sürüyor. Düşen takımlar önümüzdeki yıl geri de gelebilirler…

Düşenlerle kalanlar arasında ciddi bir kalite farkı olmadığı ortada. Bu gerçeği düşen takımlar unutmasın. Rizespor nasıl düşüp geldiyse, herkes için iyi bir örnek olmalı…