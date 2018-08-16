Fenerbahçe, Benfica engelini geçemeyince eleştirilerin dozu da arttı haklı olarak. Başta taraftar olmak üzere her kesin beklentisi Şampiyonlar Ligi’nde yer almaktı... Ne yazık ki, olmadı. Seyircinin büyük desteğine karşın istenilen sonuç elde edilemedi. Ali Koç’un başkanlığı gelmesiyle birlikte yeşeren umutlar daha sezon başında yara aldı. Başta Ali Koç olmak üzere, sportif direktör ve teknik direktör kurguladıkları takımı ve organizasyonu bir kez daha gözden geçirmek zorundalar.



TARAFTAR ALİ KOÇ’A DAHA ÇOK ÜZÜLDÜ



Fenerbahçe taraftarı elbette Şampiyonlar Ligi’ni çok istiyordu. 10 yıllık bir özlemdi. Üzüldüler. Bir başka üzüntüleri ise başkan Ali Koç için oldu. Sonuç ne kadar hüzünlü olursa olsun başkanın 'başını ellerinin arasına almasına' yürekleri dayanmadı. Belki de uzun yıllar sonra, takımı maç sonrası bekleyip 'arkanızdayız' desteği verdiler. Benfica maçının en önemli ayrıntısı bu görüntü ile yaşandı aslında...



Bu fotoğraf, Fenerbahçe’de işlerin iyi gideceğinin işaretidir. Tribünde ki dayanışma, inanç ve sevgi büyük bir derstir. Futbolcular bu ortamdan olumlu yönde etkileneceklerdir.



Tek sorun, soğukkanlı ve telaşsız bir oyun ortaya koymaları. Başarısızlıktan korkmak yerine, ellerinden gelen her şeyi yapmanın rahatlığını yaşamalılar...



FENERBAHÇE’NİN YOL HARİTASI



Şimdi Fenerbahçe’nin ne yapması gerektiğine bakalım.



1-Teknik Direktör Cocu’nun yanına mutlaka bir Türk yardımcı, idareci, koordinatör adına ne derseniz diyen getirilmeli.

Neden?

Avrupalılar, sisteme inanmış anlayışları ile hareket ediyorlar. Türk insanının duygusallığının ön planda olduğunu öğrenmeliler.



2- Antrenman performansı ile maç pratiğinin örtüşmediği ortada. Öyle oyuncular vardır ki, beklenmedik anda sonucu değiştirebilir. Bunu görmek, bulmak da teknik kadronun işi şüphesiz.



3-Kagıt üzerinde adı büyük oyuncuların ne kadar verimli olacağı iyi saptanmalı. Gıulıanı ve Valbuena gibi kendisine bile faydasız isimlerin bileti kesilmeli. Bu oyuncuların kadroda yer alması zaman kaybından başka bir şey değil.

Neden?

Değişen futbol anlayışında, hızlı oyunda yoklar. Top kayıplarının ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar ortada. Artık yaratıcılık, seri olmak, koşmak, rakibi takip etmek, boş alan yaratmak olmazsa olmaz günümüzde…



4- İdeal kadro saptanmalı.

Volkan- Şener, Neustadter, Skrtel, H.Ali- M.Topal, Souza, Eljif- Ayew, Slimani, Barış’tan oluşacak standart ekipte ısrar edilmeli.

Neden?

Hollandalı teknik adam Cocu, hızlı oyundan yana. Sisteminde orta alanda fazla topla oynamak yerine daha seri ve uzun toplarla rakip alana gitmek istiyor. Eljif, Barış ve Ayew bu sisteme en uygun isimler. Oyun sıkıştığında ya da futbolcuların yorgunluklarında en etkili hamle ise bireysel becerisi yüksek Alper olmalı...

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