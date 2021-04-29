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İbrahim Yıldız: Fenerbahçe'nin kaybı büyük

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor'la 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok kritik bir kayıp yaşadı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

İbrahim Yıldız: Fenerbahçe'nin kaybı büyük

Şampiyonluk yarışının en önemli virajı Alanya maçıydı. Ligin en iyi futbol oynayan takımlardan biri olan Alanyaspor'u yenmek gerçekten zor. Fenerbahçe yenilmediğine sevinmelidir. Üstelik 10 kişi kalınca işleri daha da zorlaştı. Gökhan Gönül 43. dakikada oyun dışı kalınca Emre Belözoğlu'nun bütün planları altüst oldu. Zaten zorlanıyorlardı. Üstüne eksik kalmak ciddi bir sorun oldu. Yine de bu deplasmandan bir puan çıkarmak iyi bir sonuç. Ancak bu bir puan şampiyonluğa oynayan bir takıma yakıştı mı?
Elbette hayal kırıklığı diye yorumlanabilir. Fakat şurası bir gerçek ki, sezon başından bu yana eleştirilen Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışının içinde olması bile başarıdır.

Sezon başlangıcından bu yana doğru dürüst futbol oynamayan bir takımdan daha fazlasını beklemek fazla iyimserlik olur. Herkes biliyor ki bu takımın golcüsü yok. Forvet oyuncuları vasatın çok altında. Takımı kuran Emre Belözoğlu bu konuda tek sorumludur. Dileriz yeni sezonda Fenerbahçe de oynayabilecek golcü ve savunma oyuncuları bulur.

Bu işin ciddi bir birikim gerektirdiğini bilmem söylemeye gerek var mı?

Alanyaspor maçına gelince, sarı lacivertliler çok şanslıydı. Alanyaspor'un 3 topu direkten döndü. Fenerbahçe'nin ise bir isabetli şutu vardı maç boyunca.

Emre hoca Mesut konusunda aceleci davrandı. Henüz tam hazır olmayan Mesut u oynatmak riskti. Hadi oynattın daha önce oyundan almalıydı.

Şampiyonluk yarışı için daha fazla mücadeleye ihtiyaç olduğu kesin.

Ne yazık ki Fenerbahçe de oyunu çevirecek bir oyuncu yok. Kaliteli bir tek isim. Ara ki bulasın.

Şampiyonluk hesapları sürüyor elbette. Ancak her şey Beşiktaş in kayıplarına odaklanmış durumda. İlginç bir lig izliyoruz. Görünen gerçeği söylemek için Galatasaray maçını bekleyelim

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