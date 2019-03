Müthiş bir taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe 3 puanı alırken zor anlar yaşadı…



İki ayrı bölüm, iki farklı bir oyun. Öncelikle ilk yarı kötünün kötüsü bir Fenerbahçe izledik. 45 dakikalık sürede pozisyon yoktu. 30. dakika dolduğunda ilk şutunu Soldado ile bulan Sarı-Lacivertlilerin, daha sonra Moses’in dışarı giden bir şutu vardı…

Pozisyonu olmayan, kısır, orta alanda sıkışmış bir oyun karşısında öncelikle taraftarlar sonra da futbolcular panikledi doğal olarak…



DG Sivasspor, dar alanda oynayarak rakibini kontrol altına aldı. Kenarları iyi kapadılar. Baskı kurdular. Çok adamla ileri çıkarak, tehlikeli oldular…



Fenerbahçe orta sahası atakları engelleme konusunda başarısız olunca savunma ciddi sıkıntılar yaşadı. Skrtel ile Sadık baskı altında kalınca hata yaptı. Bu hatalar rakip takıma atak şansı da verdi…



Teknik direktör Ersun Yanal ilk yarı rakip takımın baskısı karşısında hamle yapmak yerine oyunu izlemekle yetindi. Ayağa pas yapma, takımı rahatlatma yerine telaşla her topu ileri taşıma düşüncesi ile oyuncularını yönlendirdi. Kaptırılan her top tehlikeli oldu. Açıkçası, tel tel dökülen bir takım ve 'maç gidiyor' kaygısı ilk yarıda herkesin yüzünden okunuyordu…



MEHMET EKİCİ OYUNU DEĞİŞTİRDİ



Karşılaşmanın dönüm noktası Mehmet Topal’ın sakatlanarak oyundan çıkması sonucu oldu…



Topal’ın yerine oyuna giren Mehmet Ekici, ilk yarıda yapılamayanı yaptı. Ayağında top tuttu. İyi paslar attı. Duran topları kaliteli kullandı. Çok güzel bir gol atarak galibiyetin kazanılmasında büyük rol oynadı…



Aslında oyunun son 20 dakikası mücadele olarak yüksek tempoda geçti. Her iki takım da golü bulmak için ciddi anlamda çaba gösterdiler. Zevkli bir son bölüm izledik. DG Sivasspor’un golü atmasından sonra Sarı-Lacivertliler oyuna daha fazla asıldı. Beraberlik golünü atan Soldado, rakip savunmayı çok zorladı. Mehmet Ekici ile birlikte takımın en iyi isimlerinden biriydi…



AMAÇ 3 PUANSA İYİ OYUNU UNUTUN



Fenerbahçe için iyi oyun artık önemini yitirmiş bir konu. Öncelikle her maçı kazanmak istiyorlar. Puan durumundaki yerleri bunu dayatıyor. Her puanın kıymeti ortada. Bu açıdan bakıldığında alınan 3 puanın değeri oldukça önem taşıyor… Bir başka dikkat çeken istatistik durum ise, Fenerbahçe son haftalarda ikinci yarı atağa kalkan ve puan alan bir takım oldu. Kısacası gol yemeden uyanamıyorlar diyebiliriz…



Alınan 3 puana rağmen savunma oyuncularının formsuzluğu ilginçti. Özellikle Sadık geldiği günleri aratıyor. Çok top kaptırıyor. İleri çıkma becerisini hiç gösteremedi…



Tolgay’dan söz etmek gerekirse, ayağına çok hakim, tekniği güçlü bir oyuncu. Ancak, topu sürekli yana oynamak takıma bir şey kazandırmıyor. İleri oynayarak, hatta şutu düşünerek risk almalı. Bu tür oyunla takıma faydası tartışılır…