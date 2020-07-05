Fenerbahçe lige alışıyor. Avrupa hedefini sürdürmek adına işi ciddi tutuyor.

Göztepe karşısında ilk yarı üstün oynayan sarı-lacivertliler, son bölümde zorlandı.

Sıcak havanın da zorluğu göz önüne alındığında iki takım oyuncularını kutlamak gerekir.

Son dakikaya kadar oyunda kaldılar ve kazanmak adına büyük efor harcadılar.

Karşılaşmaya Fenerbahçe cephesinden baktığımızda sezon başından bu yana değişen çok fazla bir şey yoktu. Tek fark, iki genç oyuncunun maça damga vurmasıydı.

Kaleci Altay 3 önemli kurtarış yaptı. Son dakikada yaptığı harika kurtarışla Göztepe'ye beraberlik şansı vermedi. Kazanılan 3 puanda büyük katkısı vardı.

Gecenin parlayan yıldızı tartışmasız Ferdi'ydi.

Futbol eğitimini Hollanda'da alan genç oyuncu "Ben bu takımda oynarım" diyor.

Attığı iki gol de bu eğitim ve becerinin sonucuydu. Top takibi ve vuruş tekniğinin yanı sıra attığı çalımlar büyük beğeni kazandı.

Şimdi doğal olarak akla gelen soruyu biz de yenileyelim;

Sezon başından bu yana Ferdi'ye şans vermeyen teknik kadro ve dolayısıyla Ersun Yanal ne söyleyecektir?

Ferdi gelecek sezon takımın değişmez adamı olur.

Fenerbahçe maçı kazandı ancak son dakikalarda çaresiz kalışları da bir gerçekti.

Savunmada Hasan Ali dışındakiler Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılayamazlar.

Başkan Ali Koç, Habertürk TV' de yaptığı söyleşide, 5-6 oyuncu ile görüştüklerini açıklamıştı.

Göztepe karşılaşmasında bir kez daha gördük ki, en az 6 yeni oyuncuya ihtiyaç var.

Yoksa bu kadroya bir iki takviye yapalım düşüncesi şampiyonluk hedefini gerçekleştirmeye yetmez.

Taraftar alınan galibiyetten daha çok Ferdi'nin güzel oyunu ile mutlu oldu diyebiliriz.