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İbrahim Yıldız: Futbolun üvey evladı altyapı

Transfer sezonunun gelmesiyle kulüpler birçok futbolcuyla anlaşmaya başladı. Habertürk Spor yazarı İbrahim Yıldız, Türk kulüplerinin transfer stratejisini ve altyapı sorununu kaleme aldı

İbrahim Yıldız: Futbolun üvey evladı altyapı
HABERTURK.COM

Yaz transfer döneminin başlamasıyla beraber kulüpler transferde gaza bastı. Birçok futbolcuyu renklerine bağlayan takımlar altyapıyı yine unuttu. Habertürk Spor yazarı İbrahim Yıldız, Türkiye'deki altyapı sorununu ve kulüplerin transfer stratejisini değerlendirdi.

İşte Yıldız'ın değerlendirmesi:

"Süper Lig’de yeni sezon hazırlıkları başlarken, gündem doğal olarak transfer haberleri ile yoğun.

Dünyanın her yanında olduğu gibi ülkemizde de transfer haberleri manşetleri süslemeyi sürdürüyor.

Her yıl olduğu gibi yine, takımların hangi yabancı futbolcuları alacağı konuşuluyor.

Şampiyonluk iddiası taşıyan kulüpler amansız bir yarış içerisinde. Hepsi daha iyi ismi hatta yıldız bir oyuncuyu getirme çabasındalar.

Türkiye özelinde konuyu incelediğimizde, kulüplerin her transfer döneminde biraz daha borçlandığını da görüyoruz.

Borcu olmayan bir iki takım dışında, bütçe denkliği sağlayan yok.

Süper Lig’de geride kalan sezona baktığımızda, 74 ülkeden 311 yabancı oyuncu ile 62 gurbetçi futbolcunun forma giydiğini görüyoruz.

Buna karşın 19 takımın kadrosunda Türkiye doğumlu oyuncu sayısı ise 265.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8+3 kararı göz önüne alındığında Türk oyuncuların ilk 11’de çok kısıtlı oranda yer aldığı da ortada.

Yıllardır süren yabancı hayranlığı sonucu, Türk futbolunun beklenilen başarıyı yakalayamadığı bir gerçek.

Kalitesiz ya da vasat yabancı oyuncular kulübede otururken, Türk oyuncular bu şansı bile bulamıyorlar.

Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası gibi uluslararası yarışmalarda ülkemizin neden başarılı olamadığı çok kez dile getirildi.

Ne var ki, Türkiye Futbol Federasyonu konuyu bir disiplin altına almadığından kulüpler yabancı transfer konusunda çok cömert davranmayı sürdürüyor.

Ülke futbolunun gelişimini, yabancı futbolcu transferi ile sağlamanın mümkün olmadığını bizim dışımızda birçok ülke yıllar önce fark etmiş. Ve bu konuda çok büyük projeleri hayata geçirmişler.

Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Portekiz gibi futbolda söz sahibi olan ülkeler altyapılarını bilimsel çalışmalarla çok ileri seviyelere çıkardılar.

Büyük paraların döndüğü hatta endüstri diye nitelen futbolun bütçesi günümüzde milyar dolarların üzerine çıkmış durumda.

Böyle olunca, oyuncu yetiştirip satmanın kulüpler adına ciddi bir gelir olduğu da ortada.

ALTYAPI YATIRIMI KAÇINILMAZ

Bugün ülkemizde gerçek bir altyapı organizasyonu olduğunu söylemek zor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa’da bir çok kulübü ziyaret ederek neler yapıldığını yerinde gördüklerini söyledi.

Büyükekşi, kulüplerin akademilerini belirli bir disiplin altına alacaklarını bu konuda ciddi adımlar atılacağını da vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu yaklaşımı sevindiricidir.
Yaz transfer sezonunun başlamasıyla Süper Lig ve diğer liglerde takımlar transfer yarışına girmeye başladı. Habertürk Spor yazarı İbrahim Yıldız ise

Yeni, yetenekli gençlere yer vermek, onları yetiştirmek kulüplerin olduğu kadar federasyonun da görevidir.

Teşvik edici kararlar, parasal fonlar, eğitim ve uygulama gibi konular Futbol Federasyonu’nun sorumluluğundadır.

Futbolun geleceğinin altyapıda olduğunu söylemeye gerek yok.

Avrupa’da altyapıya en az önem veren Türkiye, bu nedenle kulüpler bazında ve Milli Takım düzeyinde istenilen başarıyı yakalayamamıştır.

Ülkemiz de binlerce genç futbolcu olma hayali taşımaktadır.

Bırakın kulüpleri, iş insanları yapacakları yatırımlar ile ciddi paralar kazanabilirler.

Mali destek, zaman ve sabır sonucu kurulacak futbolcu fabrikalarının dönüşümü sanıldığından çok daha karlı olacaktır.

Unutulmasın ki, transferler bugünü altyapılar ise geleceği kurtarır."

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