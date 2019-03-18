Her iki takım adına sonucu çok önemli bir karşılaşmaydı. Galatasaray şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor, Bursaspor ise düşme korkusunu yenmek amacındaydı…

Taraftarın coşkusu, desteği ev sahibi takıma itici güç olmuştu. Maça hızlı başlayan Bursaspor, sahanın her yerinde çok üstündü. Seyircinin baskısı, Yeşil-Beyazlı oyuncuların istekli oluşu Galatasaray’ı şaşırttı. Hatta teslim bayrağını çektirdi…

Bursaspor ilk 45 dakika da müthiş bir oyun ortaya koydu. Kazanılan her top tehlikeli oldu. Galatasaray savunması yaprak gibi sallandı. Arka arkaya gelen 2 gol, güzel oyunun sonucuydu…

Galatasaray savunması her zaman eleştirildi. Kazandıkları hatta farklı kazandıkları maçlar da bile istikrarsız oluşu dikkat çekiyor. Bursaspor karışsında yine aynı hatalar yapıldı. Çok çabuk adam kaçırıyorlar. Hava toplarında hiç yoklar. Savunma arkasına atılan topları seyrediyorlar…

Orta saha oyuncularının da rolü büyük elbette. Rakibi karşılama, pres yapma, top kapma gibi olması gereken işleri yapamadılar…

İlk yarıyı izleyenler, şampiyonluk yarışında sanki Bursaspor var diyebilirlerdi…

Bursaspor süratli oyuncusu Yusuf’u çok iyi kullandı. Her aldığı topla tehlike yarattı. Maçın son bölümlerinde yorulması takıma adına büyük kayıptı…

Galatasaray bu yarıda bir varlık gösteremediği gibi, oyunu bırakmış şaşkın vaziyetteydi…

KALİTE SKORU GETİRDİ

Devrenin bitimine az bir süre kala, duran toptan gelen Ndiya golü gerçek anlamda sihirli bir dokunuş oldu…

İkinci yarıya farklı bir motivasyonla başlayan Sarı-Kırmızılı oyuncular kaliteli ayaklarını iyi kullandılar…

Ev sahibi takım tüm enerjisini ilk 45 dakika da tüketti açıkçası. Tecrübe ve kalite bu kez ortaya çıktı. Galatasaray savunmasını ayakta tutan Donk yine açıkları kapatmasını bildi. Belhanda, Onyekuru gibi iki futbol sihirbazının yanın da bitirici Feghouli olunca sonuca gitmek kolay oldu…

Hemen belirtelim ki, Feghouli ile Saivet’in golleri birbirinde güzel kelimesinin az kaldığı muhteşem iki vuruştu. Haftanın golleri olmayı kesinlikle hak ediyorlar…

Şampiyonluk iddiasını sürdüren Sarı-Kırmızılılar M.Başakşehir’le arasında ki puan farkını 6’ya indirdi. Çok ciddi bir avantaj yakaladılar…

Savunma sorununu çözdüklerinde mutlu sona ulaşmaları işten bile değil…

Fatih Terim’in en büyük avantajı elinde bulunan yetenekli oyuncuların olması. En olmadık anlar da ortaya çıkıp skor alabiliyorlar. En somut örneği ise Feghouli. Gizli bir golcü gibi. Uzaktan vuruyor, golünü atıyor…

Büyük paralar karşılığı alınan Diagne ne yaptı derseniz, penaltı dışında oyunda yoktu… Geldiğinden bu yana kendini gösteremedi. Golcülüğünü unutmuş gibi…

Her şeye rağmen, deplasmanda alınan 3puan çok değerli. 2-0’dan maçı çevirip galip gelmek ancak büyük takımların yapacağı bir iş olur. Bunu da Galatasaray gerçekleştirdi. Büyük takım olma gerçeğini gösterdi…

HAKEM VASATTI

Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Hakem Suat Arslanboğa oyunu kontrol etmek yerine fazla telaşlandı. Faul kararlarında hatalıydı. Galatasaray’ın attığı ilk gol öncesi faulü atladı…

Emre Taşdemir’in koluna çarpan topa devam dedi. Penaltı verilebilirdi… Çünkü, top yön değiştirdi…