Galatasaray sahasında rahat kazanıyor. Dün de, oyunun bütününün de farkını ortaya koydu. İstediği 3 puanı alırken, attığı gollerle taraftarını mutlu etti. İlk yarı sıkışan savunma da zorlandılar. İkinci yarı ise güç dengesi ortaya çıktı. Yeni transfer Emre Akbaba mücadelesi ve attığı gollerle “yeni yıldız” olacağını kanıtladı…

Günümüz futbolunda oyuncuların tek yönlü olmaları yerine çoklu bir verimle oynamaları bekleniyor. Birçok oyuncu modern futbolun gereğini yerine getirirken farkını da ortaya koyuyor…

FARKLI İKİ YARI

A.Alanyaspor karşısında Galatasaray’ın bütünsel olarak ortaya koyduğu oyun olumluydu. Bazı oyuncular görevlerini yaparken, birkaç isim ilk yarı da yine bildik ezberlerini bozamadılar…

Öncelikle forvet hattında yer alan Sinan, hızını kullanamadığı gibi oyuna katkısı, düşüncesi eksikti. Oysa önünde önemli boşluklar buldu. Daha hareketli olabilirdi. Verilen şansı verimli kullanması gerekirdi.

Tıpkı Sinan gibi Eren’de golcü aranan bir dönemde “ben varım” diye ortaya çıkmalıydı. En ufak darbede dağılan Eren, hava toplarında ki üstünlüğünü fizik gücü ile sahaya yansıtsa rakip savunmanın disiplinini bozması kolaylaşacaktı. Yaratılan boşluklar arkadaşları için önemli bir fırsat yaratacaktı…

Gerçi ilk golde yerdeyken karambol topuna ayağına uzatması ve golün hazırlayıcısı olması bir gerçek…

Burada A.Alanyasporlu oyuncuların faul itirazları biraz fazla abartıydı diyebiliriz…

Galatasasaray takım olarak ileri giden, çizgileri iyi kullanan bir oyun yapısına sahip. Özellikle sol savunma oyuncusu Nagatomo, bir forvet gibi çalıştı. Toplar getirdi ortalar yaptı.

FERNANDO TAKIMIN LİDERİ

Karşılaşmanın oyun süpürücüsü şüphesiz orta alanda görev yapan Fernando’ydu. Topu oyuna sokuşu, fırsat koklayışı, sahanın her yerinde yaptığı olumlu hareketler takımı adına büyük katkıydı…

İlk yarıya baktığımız da, A.Alanya savunması iyi bir duruş ve alan kapatmada başarılıydı. Yedikleri tek gol bunun göstergesi. Kontra top oynama düşünceleri vardı. İleri de top tutmada sıkıntı yaşadılar. Daha çok kendi ceza önünde birikerek, pozisyon vermemeye çalıştılar…

A.Alanyaspor sezona iyi başlamadı. Önemli oyuncularını kadrosunda tutamadı. İlk 3 maçta puan alamayışları ciddi bir sorun. Eksikliklerini gidermezlerse bu sezon işleri çok zor…

İKİNCİ YARI GOLLER HARİKAYDI

İkinci yarı oyunun şekli de, skoru da farklı oldu. Gol bulmak için savunma biraz öne çıkınca, Galatasaray savunma duvarından kurtuldu. Atılan gollerden çok takımın son dakikaya kadar ortaya koyduğu mücadele kelimenin tam anlamıyla üst düzeydeydi…

İlk yarı sahada gözükmeyen Belhanda, Sinan, Eren, Onyekuru bu kez olması gereken gibi oynadılar. Orta sahanın daha aktif olmasıyla birlikte yaratılan fırsatları iyi değerlendirdiler. Arka arkaya gelen goller “işte Galatasaray bu “ diyeceğimiz takımın ortaya çıkmasına neden oldu. Fatih Terim’in de hakkını vermeliyiz. Oyuna dokunuşu, müdahalesi ve dinamizmi futbolcularına yansıtması büyük teknik direktörlüktü…

Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Onyekuru, top ayağındayken çok tehlikeli. Uzun toplarda müthiş hızlı. Rakiplerini çabuk geçiyor. Fırsatçı. Bu özelliklerini biraz daha fazla sahaya yansıtmalı.

EMRE AKBABA YENİ YILDIZ



Yine Emre Akbaba, yeni formasını hiç yadırgamadı. Yabancılık çekmedi. Duran topları iyi kullandı. Çok istekliydi. Fatih Terim’in ısrarla istemesinin ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Verilen görevi fazlasıyla yaptı. Formayı bileğinin hakkıyla aldı. İlerleyen maçlarda performansını daha da yükselteceğinden hiç şüphe yok…

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