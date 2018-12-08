Çaykur Rizespor, ligin dibine demir atmış kurtulmaya çalışıyor. Maç kazanamıyorlar. Puan tablosunun en kötü takımı…

Galatasaray taraftarı maça gelirken, “farklı bir skor” bekliyordu haklı olarak. Teraziye koyduğunuz da Galatasaray çok ağır basıyor. Tartışılmaz bir gerçek. Cezalı, sakat ne olursa olsun. İstanbul’da oynanan maçın favorisi kesinlikle Sarı-Kırmızılı takımdı…



Karşılaşmaya iyi başlayan, baskı kuran, fırsatlar yakalayan Galatasaray devreyi önde kapatmayı başardı. İkinci yarı skor 2-0 olduğunda herkesin beklentisi “fark geliyor” şeklindeydi…



Olmadı…



Üstelik son 10 dakika Ç.Rizespor yakaladıklarını atabilse skor 4-2 lehlerine bitebilirdi… Ayrıca sayılmayan bir golleri var… Maçı izlemeyenler için oldukça enteresan bir durum. Asıl soru, topa daha çok sahip olan Galatasaray galibiyeti neden koruyamadı?...



Eğer, topu iyi kullanamıyorsanız, atak sonlandırmak çok zordur. Pas oyununun amacı, topa daha çok sahip olmak ve rakibi oyundan düşürmektir…



Sarı-Kırmızılı oyuncular iki farklı galibiyeti koruyamadılar. Nedeni, güçleri yetmedi. Oyunun kontrolünü rakiplerine kaptırdılar. Pas yaparak oyunu soğutmayı, tempoyu düşürmeyi beceremediler…



Şurası bir gerçek ki, Galatasaray’ın en büyük sorunu fiziksel yetersizlik. Son 30 dakikayı çıkaracak güçleri yok…



Ç.Rizespor’lu oyuncular biraz şanslı ya da becerikli olsa galibiyeti alıp gideceklerdi…



ORTA SAHA SAVUNMAYI BİLMİYOR



Son 7 maç 1 galibiyet istatistiği Galatasaray’ın sorununu özetliyor aslında… Sarı–Kırmızılı takıma baktığımız da, oyuncu tipinin çoğunluğu tek yönlü. Çok yönlü oyuncu yok gibi. Kenarları bunun dışında tutarsak, savunma sorunu çok açık ortada. Orta saha oyuncuları iyi top kullanabiliyorlar. Ancak, savunma anlamında ortada yoklar. Öyle olsa, son dakikalar Ç.Rizespor her aldığı topu kaleye kadar götürebilir miydi?...

Sağ taraf resmen koridor oldu. Bir gol atan bir gol pası veren Umar sahanın yıldızıydı. Adam geçme, koşu mesafesi, hızı müthişti. Tek eksiği yakaladığı iki yüzde yüz fırsatı değerlendiremeyişiydi…



2-0’dan sonra 3’ü hatta 4’ü düşünmek, bunu gerçekleştirmek Galatasaray’ın elindeydi. Kenarlar ne zaman çalışsa pozisyon buluyorlardı. Oyuna yapılan hamleler geç yapıldı. Eren’in attığı gole dikkat ederseniz, bu tür kaç orta geldi…



SİSTEM Mİ OYUNCULAR MI HATALI?

Fatih Terim cezalı olduğu için kulübe de yoktu. 4-4-2 dizilişi ile oyuna başlamak ne kadar doğruydu? Terim, ligin sonuna demir atmış bir takıma karşı neden, “Korkak bir oyun” sistemini ya da daha hafifiyle “çekingen” taktiği uygulattı…



Kaptan Selçuk, tek devrelik bir oyuncu. Fiziksel yetersizliği ortada. İstenileni yapma oranı çok düşük. Attığı frikik bile bu oyuncunun ne dara geriye gittiğini gösteriyor. Rakibin yanlış baraj kurduğunu, kalenin neredeyse yarısının görmesine karşın topu kaleye gönderemedi. Eski Selçuk olsa, o top ağlarla buluşurdu…



Teknik direktör Fatih Terim, yöneticiler ve de futbolcular eksik oyunculara sığınıp eleştirilerden kurtulmaya çalışmasınlar. Özeleştiri yapmak zorundalar.

Rakip çok güçsüz ve sürekli pas hatası yapan bir takım. Bu durum da bile, gol atma becerisini gösteremiyorsanız işi başka tarafa çekmek anlamsız…



Sahaya çıkan takımın neler yapacağını hepimizi biliyoruz. Önemli olan, bu oyuncu topluluğunu taktik ve sistem olarak oyunda tutabilmekti. Bu başarılamadı…



Ç. Rizespor maçın sonuna kadar inatla disiplinden kopmadı. Soğukkanlıydılar. Yenilgi sonrası ortaya koydukları mücadele gerçek anlamıyla başarıdır. Galatasaray’dan bir puan almak önemliydi. Galibiyeti kaçırdıklarına üzülüyorlar haklı olarak. Bu skor ve oyun gelecek adına umutlarını yükseltti şüphesiz…



PALABIYIK NEDEN VAR’A GİTMEDİ?



Karşılaşmanın orta hakemi Ali Palabıyık iki önemli kararla maça damga vurdu. Rizespor’un attığı ve Muslera’ya faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edilen gol sonrası neden VAR’a gitmedi. En azından Ç.Rizespor’lu oyuncuların itirazlarını dindirebilirdi.



Galatasaray’lı Linnes’in düşürüldüğü pozisyon yine tartışmaya açık. Penaltı kararı verilebilirdi. Aynı pozisyon sahanın herhangi bir noktasında olsa faul çalınır mı çalınmaz mı?



VAR ne kadar yararlı olursa olsun, hakemlerin bu sisteme güveni de önemli…

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ