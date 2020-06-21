Beşiktaş sezonun en farklı skorunu elde ederken genç oyuncuları ile dikkat çekti.

Sergen Yalçın gelecek sezonun takımını oluşturmaya çalışıyor. Ersin ve Rıdvan'ı takıma monte eden Sergen Yalçın oyunun son bölümünde Erdoğan ile Kartal'a şans verdi.

Bu oyuncular içerisinde Rıdvan'a ayrı bir paragraf açmalıyız.

Oynadığı iki maçı göz önüne alacak olursak başarılıydı demek doğru olur. Kendine güveni var. Hatasız oynamaya çalışıyor. Tek top yapması ve sürekli atağa çıkma düşüncesi yerindeydi. Rıdvan'ı izlerken yeni bir Gökhan Gönül geliyor diyebiliriz.

Oyunun genelinde öne çıkan isimler vardı. Burak, Ljajic ve Elneny. Bir de Gökhan. Sağ bek oynamasına karşın bütün ataklarda vardı Gökhan. Attığı gol bunun en somut göstergesiydi.

Burak için fazla söze gerek yok. Şu an en iyi golcü tartışmasız. Attığı gol dışında iki de gol pası verdi.

Birbirinden güzel goller izledik. Siyah beyazlı takımda kaliteli isimler olduğu bir gerçek. Sorun bu oyuncuların performanslarının sürekliliği.

N'koudou ve Diaby ne yazık ki iyi oyunlarını zaman zaman gösteriyorlar. Tıpkı Ljajic gibi. Denizli maçında güzel bir maç çıkaran bu oyuncu yetenek ve kalite olarak üst düzey özelliklere sahip. Ne var ki onun sorunu da bir maç iyi bir maç kötü şeklinde.

Takım savunmasında sorunlar yaşayan Beşiktaş in dinamosu Atiba yorgun gözüktü. İkili mücadeleler de zayıftı. Açıkçası şaşırttı Atiba.

Üst sıralar için umutlanan siyah beyazlılar aldıkları farklı skorla beğeni kazandılar.



Deplasmanda 5 gol atmak azımsanacak bir sonuç değil. Skor dışında 4 genç oyuncunun forma giymesi daha da anlamlıydı.