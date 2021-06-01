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İbrahim Yıldız: Gençlere basketbolu sevdiren kulüp

Anadolu Efes, THY EuroLeague Final Four'unda Barcelona'yı yenerek şampiyon olurken İbrahim Yıldız, Türkiye basketbolunun köklü kulübünün kazandığı bu başarıyı kaleme aldı. 25 yıl önce Aydın Örs ile gelen Koraç Kupası'nı hatırlatan Yıldız, Anadolu Efes'in spora yaptığı yatırımın Türk basketbolunun ileri taşıdığını vurguladı

İbrahim Yıldız: Gençlere basketbolu sevdiren kulüp

“Türk sporunu ileri götürmek, Avrupa sahalarında ülkemizi başarı ile temsil ederek basketbolu tüm gençlere sevdirmek” ilkesi ile yola çıkan Anadolu Efes’in Avrupa şampiyonluğu tesadüf değil.

1976 yılında Kadıköy Spor’u alarak ilk temeli atan o günkü adıyla Efes Pilsen, kuruluş felsefesindeki amacını gerçekleştiren önemli bir kulüp oldu. O günden bu yana gençleri basketbola kazandırdı. Altyapı çalışmaları ile büyük emek verdikleri gençler ve efsane antrenör Aydın Örs’le basketbol tarihimize adını altın harflerle yazdırdı.

Anadolu Efes’in Türk basketboluna yaptığı hizmet takdirin ötesinde büyük bir övgüyü hak etmiştir. Tuncay Özilhan’ın basketbol sevdası bu başarının en büyük itici gücü olmuştur. Basketbol tarihimizin en büyük başarısını gerçekleştiren Anadolu Efes, Fenerbahçe’den sonra Avrupa’nın en büyüğü olma gururunu yaşadı.

25 yıl önce Aydın Örs yönetiminde Avrupa Kupası’nı kazanan Efes, şimdi bir büyük başarının daha keyfini çıkarıyor. Anadolu Efes’in basketbolumuzda önemli bir yeri olduğu tartışılmaz. 14 lig şampiyonluğu, 11 Türkiye Kupası şampiyonluğu azımsanmayacak bir başarıdır. NBA’e Türk sporcu gönderen (Mirsad Türkcan) ilk Türk takımı olması bu büyük ve anlamlı hikayenin unutulmaz onurudur.

Türk basketbolunun gelişmesi ve bugün dünya takımları ile başa baş mücadele etmesinde Anadolu Efes’in çok büyük katkısı olduğunu söylemeye gerek yok sanırız. Bahçelievler’deki fabrikanın yanında bulunan salon bugün yaşanılan başarının tohumlarının atıldığı yerdir. O günden bugüne gelen bu zorlu yoldaki hikaye sabırla, inatla ilmik ilmik işlenmiştir. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi tarihi geçmişleri olan ve büyük taraftar kitlesine sahip olan takımlar karşısında kendi seyircisini yaratma becerisi de ayrı bir çaba ve değerdir.

Avrupa şampiyonluğu ile Türk basketbolunu üst seviyeye çıkaran Fenerbahçe ve Anadolu Efes ne kadar övülse azdır. Gençlerin ve özellikle ailelerin basketbola sevdalanması sporumuzun geleceği adına büyük bir hamledir. Bundan sonra, bu takımları örnek alacak başka takımların çıkacağı umudu yeşermiştir. Dünya devleri ile yarışmak spor dışında ülke tanıtımı adına da çok büyük bir katkı değerdir.

Gençlere basketbolu sevdirmek dışında, eğitimin olmazsa olmaz olduğunu ve gelecek adına umutlandırdığı gerçeğini hepimize gösterdi. Taraftarı az olsa da tüm gönüllere girmeyi başardı. Bu nedenle Anadolu Efes’i ne kadar övsek azdır.

ERGİN ATAMAN GERÇEĞİ

Kendi deyimi ile koleksiyoner bir koç Ergin Ataman. Avrupa’da 4 kupa kaldıran ilk Türk antrenör. Altyapılarda başlayan eğiticiliği birçok takımın teknik yöneticiliğine yükselişi ve elde ettiği sonuçlar bugün yaşanılan başarının temel taşları olmuştur. 55 yaşındaki Anadolu Efes’in koçu Avrupa’nın en büyük kupasını kazanarak kendi adına yapabileceği en büyük yükselişi gerçekleştirdi. Türkiye’de 3 lig şampiyonluğu ve 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, Ataman’ın geçmişteki karnesini “pekiyi” ile derecelendirmiştir. Anadolu Efes ile Ergin Ataman Avrupa’nın devlerini alt ederek Türk basketbolunu taçlandırdılar. Spor severler ve ülkemiz adına ne kadar sevinsek azdır.

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