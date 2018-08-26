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İbrahim Yıldız: Fenerbahçe'nin büyük değişim sancısı!

Spor Toto Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başladıktan sonra önce Evkur Yeni Malatyaspor'a sonra da Göztepe'ye deplasmanda kaybeden Fenerbahçe, ligin ilk 3 haftasında 6 puan kaybetti. Habertürk Yazarı İbrahim Yıldız, Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'yi ve Göztepe maçını değerlendirdi

26 Ağustos 2018 Pazar, 00:18:44 | Güncelleme:

Fenerbahçe yeniden yapılanmayı sürdürüyor. Genç oyuncularla başlayan değişim yeni transferlerle doruk noktasına çıktı diyebiliriz. Ayew ile Slimani’nin ardından Frey ve Reyes’in katılımı ile kadrosunu güçlendiren Sarı-Lacivertliler transferde hız kesmemeye kararlı…

Sportif Direktör Comolli konuyla ilgili olarak "Transferin son gününe kadar bir iki takviye yapacağız” diyerek taraftarın beklentilerine yanıt vereceklerini açıkladı… Ali Koç yönetimi, yepyeni bir takım yaratmanın çabası içerisinde anlaşılan. Eylül ayıyla birlikte farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Yeni gelen oyuncularla birlikte neredeyse takımın büyük bir bölümü değişmiş olacak…

Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu, büyük değişimin gelecek adına atılan önemli adım olduğunu söylerken genç oyunculara sahip çıkacaklarını da belirtiyor. Barcelona’da oynadığı 6 yılın kendisine hem tecrübe hem de ışık olduğunun altını çizmesi Coco’nun en büyük artısı. Daha da önemlisi genç oyuncuların tecrübeli futbolcularla kaynaşmasının gelecek adına kulübe katkı sağlayacağının bilincinde…

Berke, Barış, Ferdi, Eljif, Burak ve Mahsun’un A takıma adaptasyonu takıma büyük kazanç olacaktır şüphesiz…

Yeni transferlerin katılımı ile Fenerbahçe önümüzde ki maçlarda farklı bir yapıyla karşımıza çıkacak. Taraftarın Ali Koç’tan beklentileri de böylece giderilmiş oldu. Anımsayacağınız gibi transfer sezonunu vasat geçen Sarı-Lacivertlilerin, geçtiğimiz birkaç günü atak geçirmesini kimse beklemiyordu. Sürpriz bir şekilde yoğunluğun yaşanması bugüne kadar alışık olmadığımız bir tutum olarak ortaya çıktı. Geçmiş sezonlar da, önce gazete manşetlerinde okurduk transfer haberlerini. Şimdi, son ana kadar kimse duymadan futbolcuların imzaya geldiğini öğreniyoruz. Farklı bir sisteme de tanıklık ediyoruz böylece… Bu durumu şöyle de anlamak mümkün. Aracıların, menajerlerin fiyat yükseltme ve medyayla yönetime baskı yapma dönemi kapandı…

FENERBAHÇE DAHA HIZLI OYNAMALI

Bozuk bir zemin ve sıcak havada oynanan karşılaşma her iki takım oyuncularını zorladı. Yapılan pas hataları oldukça fazlaydı.
Fenerbahçe kadrosunu yenilemeye devam ediyor. Dün eldeki kadronun Göztepe karşısında ne yaptığına baktığımızda, bir organizasyon eksikliği söz konusu. Oyunu savunmadan kurmaya çalışan Sarı-Lacivertliler rakip alanda acemice hareketler yaptılar.
Yeni transfer Slimani sahanın her yerindeydi. Çok çalıştı. Pozisyonlara girdi. Son vuruşları etkisizdi. Yanında onun özelliklerini bilen bir oyuncu olsa sonuç değişebilirdi.

Hızlı top oynamayan Fenerbahçe, rakip takımın yerleşik düzene geçmesiyle zorlandı. Dün ilk yarı da 3 net gol pozisyonu vardı. Mehmet Topal’ın kaçırdığı fırsat en önemli gol hareketiydi. Mehmet Topal’ın sürekli Göztepe ceza alanı içinde olması dikkat çekti. Sağ kanatta oynayan Dirar yine etkisizdi. Çok top kaybı yanı sıra, çabuk düşünemiyor… Göztepe oyunu dar alana sıkıştırıp kazanılan toplarla kontra atakları düşündü. Bu taktiklerinde çok da başarılı oldular denilemez.

BECERİKSİZLİK SONUCU BELİRLEDİ

Fenerbahçe’nin öncelikle bir lider oyuncuya ihtiyacı var. Bir anlamda sorun çözücü, oyunu yönlendirici bir orta saha eksikliği söz konusu… Göztepe Halil’in 66.dakika da uzaktan attığı gole kadar Fenerbahçe ceza alanına giremedi. Golden sonra işler iyice karambole dönüştü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu değişikliklerde geç kaldı. Hamlelerini daha önce almalıydı. Riskleri göze almak zorundaydı… Bir maçta 3-4 net gol pozisyonu değerlendirememek kelimenin tam anlamıyla beceriksizlikti. Futbolun değişmez kuralı “atamayana atarlar” dün bir kez daha yaşandı…

Bir deplasman maçı daha yenilgiyle kapandı. Fenerbahçe yeni gelen futbolcularla nasıl bir takım organizasyonu kuracak bundan sonra ki maçlarda göreceğiz. Dün akşamki oyun hiç de umut verici değildi… Sancılı bir dönemi değişimle giderebilecekler mi? Bekleyip, göreceğiz…

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