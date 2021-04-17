"Galatasaray'ın yeni yıldızı Kerem"

Dünyayı kasıp kavuran covid virüsü yaşamımızı ciddi anlamda etkiledi. Hatta altüst etti.

Futbolda bu salgından payını fazlasıyla aldı. En önemlisi seyircisini kaybetti. Boş statlar oyuncuların motivasyonunu bozdu. Bunun üstüne zaman zaman testlerin pozitif çıkması dengeleri iyice bozdu.

Tüm bu olumsuzluklara karşın futbolcuların profesyonel tutumunu takdir etmeliyiz. Karşılaşmalar genellikle heyecanlı ve güzel futbola sahne oluyor.

Salgın döneminin en yararlı yani genç oyuncuları sahada gördük. Öyle gençler çıktı ki sahneye "İşte bizim çocuklar" dedirttiler.

Galatasaray'ın 3 golünü de atan Kerem, ülkemizde iyi oyuncular olduğunu kanıtlayan en iyi örnek oldu. Galatasaray'ın sezon başında Erzincanspor'dan transfer ettiği 22 yaşındaki kerem Aktürkoğlu oynadığı her maçta iyi bir kumaşa sahip olduğunu gösterdi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem müthiş bir futbol aklına sahip. Çok hızlı olmasının yanı sıra çapraz koşuları ve gol becerisi çok yüksek. Mostafa ve Falcao'nun yokluğunda forma şansı bulan genç Kerem artık tahtaya yazılacak ilk isimdir.

Kerem gibi Halil de, Oğulcan da sarı-kırmızılıların gelecekteki değerleri olacaklar.

Yeter ki Fatih Terim gibi diğer teknik adamlar da ellerindeki bu gençlere şans versinler. Pandemi sürecinde futbolumuz birçok şeyi kaybetse de Kerem'leri kazandı.

Galatasaray zor bir deplasman olan Göztepe'den 3 puanı hakkıyla kazandı. Galibiyetin mimarı genç Kerem olsa da, asıl fark orta sahadaydı. Fernandes, Taylan, Emre üçlüsü çok başarılı bir maç çıkardılar. Orta saha üstünlüğü maçın kazanılmasında önemli etken oldu.

Bunun yanı sıra Galatasaraylı oyuncuların istek ve kazanma arzusu dikkat çekti. Hafta içi yaşanan gerginliklere bir isyandı belki de... Takım olma bilincini sahaya yansıttılar. Galibiyet, şampiyonluk umutlarını yeniden yeşertti.

Sona yaklaştıkça ilginç maçlar ve sonuçlar göreceğiz şüphesiz.