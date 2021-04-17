"Galatasaray'ın yeni yıldızı Kerem"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasarayİbrahim Yıldız, Göztepe - Galatasaray maçını yorumladı
ABONE OL

"Galatasaray'ın yeni yıldızı Kerem"

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 7 hafta kala lider Beşiktaş'la puan farkını 6'ya düşürdü. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Göztepe - Galatasaray maçını yorumladı

İbrahim Yıldız, Göztepe - Galatasaray maçını yorumladı

Dünyayı kasıp kavuran covid virüsü yaşamımızı ciddi anlamda etkiledi. Hatta altüst etti.

Futbolda bu salgından payını fazlasıyla aldı. En önemlisi seyircisini kaybetti. Boş statlar oyuncuların motivasyonunu bozdu. Bunun üstüne zaman zaman testlerin pozitif çıkması dengeleri iyice bozdu.

Tüm bu olumsuzluklara karşın futbolcuların profesyonel tutumunu takdir etmeliyiz. Karşılaşmalar genellikle heyecanlı ve güzel futbola sahne oluyor.

Salgın döneminin en yararlı yani genç oyuncuları sahada gördük. Öyle gençler çıktı ki sahneye "İşte bizim çocuklar" dedirttiler.
Galatasaray'ın 3 golünü de atan Kerem, ülkemizde iyi oyuncular olduğunu kanıtlayan en iyi örnek oldu. Galatasaray'ın sezon başında Erzincanspor'dan transfer ettiği 22 yaşındaki kerem Aktürkoğlu oynadığı her maçta iyi bir kumaşa sahip olduğunu gösterdi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem müthiş bir futbol aklına sahip. Çok hızlı olmasının yanı sıra çapraz koşuları ve gol becerisi çok yüksek. Mostafa ve Falcao'nun yokluğunda forma şansı bulan genç Kerem artık tahtaya yazılacak ilk isimdir.
Kerem gibi Halil de, Oğulcan da sarı-kırmızılıların gelecekteki değerleri olacaklar.

Yeter ki Fatih Terim gibi diğer teknik adamlar da ellerindeki bu gençlere şans versinler. Pandemi sürecinde futbolumuz birçok şeyi kaybetse de Kerem'leri kazandı.

Galatasaray zor bir deplasman olan Göztepe'den 3 puanı hakkıyla kazandı. Galibiyetin mimarı genç Kerem olsa da, asıl fark orta sahadaydı. Fernandes, Taylan, Emre üçlüsü çok başarılı bir maç çıkardılar. Orta saha üstünlüğü maçın kazanılmasında önemli etken oldu.

Bunun yanı sıra Galatasaraylı oyuncuların istek ve kazanma arzusu dikkat çekti. Hafta içi yaşanan gerginliklere bir isyandı belki de... Takım olma bilincini sahaya yansıttılar. Galibiyet, şampiyonluk umutlarını yeniden yeşertti.

Sona yaklaştıkça ilginç maçlar ve sonuçlar göreceğiz şüphesiz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray yöneticisinden olay Mustafa Cengiz sözleri!
FUTBOLYöneticiden olay Cengiz sözleri!
Kerem Aktürkoğlu ŞOV YAPTI! Göztepe: 1 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOLİzmir'de Kerem şov!
Galatasaray'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i
FUTBOLKararını verdi!
Spor yazarlarından Beşiktaş - Ankaragücü maçı yorumu
FUTBOL"Böyle fırsat kaç kere gelir arkadaş!"
SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! - Spor Haberleri
FUTBOLFenerbahçe'de Altay şoku!
Trabzonspor: 1 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL1 puana abone! 90+6'da penaltı...
İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu için PSG’nin devreye girdiğini yazdı!
FUTBOLMilli yıldıza PSG kancası!
Serdar Ali Çelikler, Göztepe - Galatasaray maçını yorumladı: Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler
FUTBOL"Kerem - Halil organizasyonu"
Erol Bulut'a talip var!
FUTBOLBulut'a talip var!
Son dakika Galatasaray HABERİ - Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap
FUTBOL"Yumruklarımı sıkıyorum"