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İbrahim Yıldız: Gücün bittiği anlar: 4 dakika 2 gol

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 1-0 öne geçtiği maçta Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar 58 ve 62. dakikalarda gol atıp öne geçerken Beşiktaş 1 puanı 90+1'de Caner Erkin'in golüyle kurtardı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Kayserispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Giriş: 02 Mart 2019 Cumartesi, 19:10 | Güncelleme:

Beşiktaş, Fenerbahçe beraberliğinin şokunu üzerinden atamadan, Şenol Güneş’in Milli Takım Teknik Direktörü olması ile sıcak günler yaşadı… Ardından Kayseri deplasmanı zorluk derecesi oldukça yüksek bir sınavdı…

Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı Siyah-Beyazlı Kulüp toparlanmak için 3 puan hesabı yapıyordu Kayseri’de… Tüm bu gelişmelere karşın futbolcuların oyuna asılması olumluydu. Her şeye rağmen görevlerini yapma isteği vardı… Ancak, karşılarında ki rakip son haftaların en iyi futbol oynayan, maçı bırakmayan fizik gücü yüksek bir takımdı.  Bunu 90 dakikalık oyun süresince gördük.

İlk yarıyı önde bitiren Beşiktaş, ikinci yarı 4 dakikada 2 gol yiyerek bir anlamda Fenerbahçe maçının sendromunu yaşıyordu.
Kabul etmek gerekir ki, Beşiktaş elinde iyi golcü Burak olmasına karşın çok rahat gol atamıyor. Aksine rahat gol yiyor.

Kayseri karşısında atılan gollerin birincisi kornerden, ikincisi ise tamamen şansa dayalı bir gol oldu. Caner’in ceza sahasına ortaladığı topa kimse dokunamayınca serseri mayın gibi ağlarla buluştu. Beşiktaş adına büyük şans golü oldu. Yoksa, maçı yenik kapatıyorlardı…



Şenol Güneş, Milli Takım'a gidiyor... Bence en doğru karar oldu. Güneş hocanın Beşiktaş’a artık vereceği fazla bir şey kalmadı diyebiliriz. Kadro değişiklikleri, sürekli gelip-giden oyuncular, bir türlü kurulamayan omurga sıkıntıların en büyük nedeniydi…

BEŞİKTAŞ, GÜNEŞ SONRASINI PLANLAMALI

Yönetim dillendirmese de, Şenol Güneş’in gitmesini istiyordu. Öncelikle Başkan Fikret Orman ile Şenol Güneş arasında bir sürtüşme olduğu biliniyordu. Yöntem açısından farklılıkları vardı. Bu tür anlayışların olması doğaldır. İşler iyi gitmeyince önce futbolcular sonra da teknik direktör eleştirilir…

Avrupa hedefi tükenmiş, şampiyonluk iddiası başka bahara kalmış Beşiktaş’ta bu değişiklik kaçınılmazdı bir anlamda…
Kayseri karşısında alınan 1 puan Beşiktaş için şu açıdan önemliydi: Şampiyonluğun uçup gittiği bir sezonda Avrupa’ya gidebilmek tek amaç. Bunun için ilk 4’den uzaklaşmamak adına bundan sonra alınacak puanların önemi ve değeri var…

Japon oyuncu Kagawa’nın oynamadığı karşılaşma da, Ljajic kadrodaydı. Çok şey beklenen bu oyuncu takımın en kötüleri arasındaydı. Bir gol atan, yedikleri golde büyük hatası olan Atiba, orta sahayı ayakta tutmaya çalıştı. İyi bir çıkış yakalayan Dorukhan bir süredir aşağıya doğru gidiyor. Kayserispor karşısında eski gücünde yoktu. Yine, Güven performans olarak vasatın altındaydı…

Quaresma’ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. İlk yarı neredeyse sahada hiç yoktu. İkinci yarı biraz kendini gösterdi o kadar. Takımın çok şey beklediği bu oyuncu küskünlüğünü sürdürüyor…



Beşiktaş yöneticileri şimdiden geleceğin takımını oluşturmak için çalışmalılar. Başta teknik direktör sorunu olmak üzere oldukça yaşlanan takımı nasıl dönüştüreceklerine kafa yorsunlar. Dorukhan, Güven, Oğuzhan ve Ljajic dışındaki oyuncuların yaş ortalaması 30. Bu durum en ciddi sorun…

KAYSERİ GALİBİYETİ KAÇIRDI

Hikmet Karaman’ın göreve gelmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Kayserispor, iyi mücadele ediyor. Hızlı ileri çıkışları her takımı zorlar. Orta alanda etkili oyuncuları var. Mensah’ın sakatlanarak oyundan çıkması onlar adına şansızlıktı. Deniz, Şamil, Kravets mücadele güçleri ile dikkat çektiler…

HAKEM ARSLANBOĞA VASATTI

Hızlı ve tempolu oyunu kesmek istemeyen Suat Arslanboğa avantajları yanlış değerlendirdi. Takdir hakkı adaletli değildi. Kartlarını doğru kullanamadı. Adriano’nun Mensah’a yaptığı hareket oldukça sertti. Kart göstermedi. Hareket sonrası sakatlanan Mensah hastaneye gitmek zorunda kaldı…

Yine ceza sahası içerisinde Medel’in topa elle müdahalesi çarpma mı, oynama mı sorusu havada kaldı. VAR’a gidebilirdi…

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