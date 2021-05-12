İbrahim Yıldız: Hesaplar altüst oldu!

Müthiş bir gece yaşadık. Şampiyonluk mücadelesi veren takımların aldığı sonuçlar birçok kişiyi şaşırttı. Böyle bir lig uzun süredir yaşanmamıştı. Unutulmaz bir sezon, tarihe geçecek bir şampiyonluk yarışı izliyoruz.

Lig lideri Beşiktaş, Karagümrük karşısında kaybederken stresin de kurbanı oldu. Alacağı bir puan bile son haftaya büyük avantajla girmesine neden olacaktı. Ancak Siyah-Beyazlılar sanki son maç gibi kazanmaya odaklı bir oyun oynadılar. Beraberliği hiç düşünmediler. Büyük baskı kurmalarına karşın, savunmayı aşamadılar. Karagümrükspor’un kontratakları karşısında çaresiz kalınca maçı kaybettiler.

Beşiktaş’ın en büyük sorunu kadro yetersizliği. Son haftalarda bunu çok net olarak gördük. Aboubakar, Cenk, Atiba, Gökhan, Oğuzhan’ın olmayışı Sergen Yalçın’ın elini zayıflattı. Yorgun bir takım olan Beşiktaş kadro derinliği olmayınca çok iyi götürdüğü sezonu kendi adına krize soktu.

Son maçta deplasmanda Göztepe ile oynayacaklar. Kazanmak dışında bir seçenekleri yok. Karagümrük karşılaşması öncesi 4 puan yeter tezi ne yazık ki boşa çıktı. Şimdi iş belki de averaja kalacak. Galatasaray’ın kazanması durumunda şampiyonluğu matematik belirleyecek. Bu açıdan bakıldığında inanılmaz bir sezon yaşandı demek doğru olur.

Siyah-Beyazlılar tam da “şampiyonluk cepte” derken, bu hayal son maçın son düdüğüne kaldı.

Futbolun güzel tarafı da burada. Maç bitmeden öngörüde bulunmanın anlamsızlığını bir kez daha gördük.

Karagümrükspor’un da hakkını verelim. Süper Lig’in yeni takımı oynadığı oyunla haklı bir galibiyet aldı. Üstelik 10 kişi kalmasına rağmen pes etmeyişleri ve 3 puanı almaları anlamlıydı. Hak ettiler.

FENERBAHÇE ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Emre’nin teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla umutlanan Fenerbahçe, Sivasspor ‘u yenebilse şampiyonluk için büyük avantaj elde edecekti. Oynadığı oyun kazanmaya yetecek olgunlukta değildi. Yediği iki gol dışında verdiği pozisyonlar dikkat çekti. Bu tür maçlarda taktik, teknik gibi olguların bir anlamı yok. Kazanma ortak bilincinin içselleştirilmesi ve buna odaklı mücadele olmalıydı. Sarı-Lacivertliler bu sezon ne yazık ki istenilen düzeyde olamadılar. Ellerine geçen fırsatı çok cömertçe harcadılar. Taraftarın umudunu bir anlamda yıktılar. Yazık oldu açıkçası. Matematiksel olarak şansları olsa da çok zor gibi gözüküyor. Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe’nin deplasmanda Kayserispor’u yenmesi gerekiyor.

Elbette futbol da her şey olabilir. Ancak mucize gibi bir beklenti olduğunu da kabul etmek gerekiyor.

Sivasspor’u tebrik etmek gerekir. Son haftaların yenilmeyin takımı Sivasspor, Avrupa hedefi için bilenmiş. Kimin şampiyon olacağından çok kendilerinin ne yapacağını planlamışlardı. Rıza Çalımbay tıpkı futbolculuğunda olduğu gibi işi ciddi tutan, gösterişsiz ama sonuç almayı bilen bir görev adamı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Rıza hoca ve Sivasspor’u bu güzel oyunlarından dolayı kutlamalıyız. 5.'lik amacını sürdürüyorlar.

GALATASARAY BÜYÜK AVANTAJ SAĞLADI

Ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor’u farklı yenen Galatasaray bu tür final maçlarını iyi oynuyor. Fatih Terim tecrübesi ve elindeki kaliteli oyuncularla sonuç almayı biliyorlar. Denizlispor maçına çıkarken üçüncü durumdaydılar. Aldıkları galibiyetle ikinciliğe yükseldiler. Hatta şampiyonluğun en büyük adayı oldular. Sahasında Malatyaspor ile oynayacakları maç çok da zor olmayacak gibi. İddiası olmayan Malatya karşısında kesin favoriler. Beşiktaş’la puanı eşit. Kazanmaya daha yakınlar. Şampiyon olma şansları daha yüksek. Geçen hafta Beşiktaş’ı yenmeleri bu yolu kolaylaştıran bir galibiyet olmuştu.

Son hafta nefeslerin tutulduğu bir gün olacak. Her maçın zor olduğu ve sürpriz sonuçların alındığına futbolseverler bir kez tanık oldular. Bu nedenle sezon tahmin edilmeyen bir sonuçla tamamlanacak demek doğru olur.

3 TAKIM DÜŞTÜ

Denizlispor, Ankaragücü ve Erzurumspor’un ligden düşmesi kesinleşti. Gençlerbirliği ile Kayserispor’un alacağı sonuç düşen dördüncü takımı belirleyecek. Adana Demirspor ile Giresunspor’un Süper Lig’in yeni takımları olduğunu da belirtelim. Süper Lig’in 3. takımını ise yükselme maçları belirlecek.

Kasımpaşa için de bir cümle yazmakta yarar var. Dar kadrosuna rağmen, çok iyi sonuçlar alan Kasımpaşa zor maçları kazanmayı başaran ilginç bir ekip olduğunu kanıtladı. Sezon içerisinde yaptığı teknik direktör değişiklikleri ile dikkat çeken Kasımpaşa tüm hakem hatalarına karşın ligde kalmayı başardı.